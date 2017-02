Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio 2017, a Roma, nella Galleria della Biblioteca Angelica (via di Sant’Agostino 11, zona Piazza Navona) sarà possibile visitare la mostra di pittura “Il linguaggio del simbolo – fascino e mistero nel mito e nel concetto”, mostra personale di Alessandra Casciotti.

La mostra è patrocinata dalla Biblioteca Angelica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e inoltre dal Comune di Roma (Municipio Roma I Centro), Avaca, Campus Città del sapere – Unitelma Sapienza, N.O.V.A. Italia onlus, Fondazione Cultura e Innovazione, Arteggiando, Nobles’ Crown Association.

Con l’esposizione delle opere selezionate per la sua mostra personale l’artista ha voluto attribuire al simbolo un profondo significato in riferimento sia al mondo della mitologia greca e latina che a concetti ed esperienze che riguardano l’esistenza umana. Il simbolo è allora presente ovunque: nelle forme geometriche, nei colori, nella natura, nelle figure umane e in quelle del mondo animale.

Ecco, allora, che alcune divinità vengono rappresentate secondo distintivi e caratterizzanti elementi appartenenti al mito classico talora rielaborate dall’artista in chiave contemporanea, mentre concetti come profonde trasformazioni che possono occorrere nelle nostre vite sono raffigurate attraverso eloquenti simboli naturali e soprannaturali. Il simbolo viene usato poi per farci comprendere le stagioni dell’anno, così come le stagioni della vita; la figura umana nella sua esteriorità evidenzia, quasi si trattasse di un elemento scultoreo, il suo essere rappresentativo di ogni stagionale variazione climatica.

ALESSANDRA CASCIOTTI

Alessandra Casciotti, nata a Roma e laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha fin da giovane avuto passione per l’arte nelle sue più articolate espressioni con cui ha voluto manifestare la propria idea del bello con una particolare attenzione al colore e alla forma. Applicatasi alla pittura, attraverso l’uso di simboli, segni e allegorie illustra e vuole significare la propria visione della vita e della società.

Ha partecipato a numerose mostre d’arte collettive in varie città d’Italia in contesti significativi e monumentali con opere che hanno riscosso buon successo di pubblico e hanno suscitato l’attenzione dei critici. Citata nel Libro degli Artisti d’Italia ha visto le sue opere pubblicate nei cataloghi delle mostre oltre che in riviste nazionali ed internazionali così come è stata ormai ufficialmente definita la relativa quotazione.

MOSTRA PERSONALE

Manifestazione culturale TORRI IN FESTA – TORRI IN LUCE - VI edizione anno 2016 nei giorni 19 - 26 giugno 2016 nell’ isola di Ischia (NA) con la mostra personale Il Mito Narrante presso i suggestivi spazi espositivi della Torre De Guevara (XVI sec.).

MOSTRE COLLETTIVE DI RILIEVO INTERNAZIONALE

Rassegna internazionale d’arte contemporanea L’ARTE COME ENERGIA CREATIVA nei giorni 16 – 23 ottobre 2015 organizzata presso le sale espositive del Teatro dei Dioscuri al Quirinale in Roma. Con pubblicazione del catalogo.

Premio Internazionale di Arte Contemporanea ARTE SALERNO 2016 nei giorni 02 -05 giugno 2016, evento organizzato a Salerno nelle sale espositive di Palazzo Fruscione. Con pubblicazione del catalogo.

Mostra internazionale d’arte contemporanea PUNTI DI VISTA TOUR nei giorni 9 – 17 luglio 2016 organizzata presso le sale espositive di Palazzo dei Sette in Orvieto (TR). Con pubblicazione del catalogo.

MOSTRE COLLETTIVE DI RESPIRO INTERNAZIONALE

Evento internazionale JUBILAEUM EXHIBITION (20 artisti selezionati) nei giorni 06 – 11 settembre 2016 tenutasi presso le sale espositive di Palazzo Ferrajoli in Roma.

Mostra mercato d’arte contemporanea ARTE FIRENZE 2016 Premio Internazionale d’Arte Contemporanea Sandro Botticelli nei giorni 18 – 20 novembre 2016 presso le sale espositive dell’Arsenale della Fortezza da Basso in Firenze. Con pubblicazione del catalogo.

MOSTRE COLLETTIVE

Mostra - concorso di arti figurative e plastiche ART HUG organizzata nei giorni 20 – 22 maggio 2015 presso il Centro Culturale dell’Ambasciata d’Egitto in Roma.

Mostra d’arte contemporanea - 28 ° edizione del PREMIO URBIS ET ARTIS - nei giorni 20 – 30 luglio 2015 organizzata presso le sale espositive del Teatro dei Dioscuri al Quirinale in Roma.

Mostra d’arte contemporanea GOOD VIBRATIONS nei giorni 14 - 30 Settembre 2015 organizzata presso le sale espositive del Teatro dei Dioscuri al Quirinale in Roma. Con pubblicazione del catalogo.

Mostra collettiva sul tema della misericordia JUBILEUM, LA PAROLA ALL’ARTE nei giorni 25 ottobre – 5 novembre 2015 organizzata presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura - Seraphicum in Roma. Con pubblicazione del catalogo.

Mostra collettiva d’arte contemporanea FEMMINISSAGE nei giorni 23 febbraio-13 marzo 2016 presso le sale espositive del Teatro dei Dioscuri al Quirinale a Roma. Con pubblicazione del catalogo.

Mostra collettiva d’arte contemporanea EIDOS, Tutte le forme descrittive della Bellezza nei giorni 10 – 18 maggio 2016 organizzata presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura - Seraphicum in Roma. Con pubblicazione del catalogo.

Mostra d’arte contemporanea CAPUT MUNDI ARTE - ROMA nei giorni 24 – 27 giugno 2016 organizzata presso le sale espositive di Palazzo Ferrajoli in Roma. Con pubblicazione del catalogo.

Mostra d’arte contemporanea 29° edizione PREMIO URBIS ET ARTIS nei giorni 08 - 17 luglio 2016 organizzata presso le sale espositive della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura – Seraphicum in Roma. Con pubblicazione del catalogo.

Mostra itinerante d’arte contemporanea ITINERARIO D’ARTE LUNGO IL MIGLIOD’ORO che ha avuto ed ha luogo in cinque Ville Vesuviane (provincia di Napoli): Villa Fernandez a Portici (15/10- 30/10/2016); Villa Campolieto / Scuderie Villa Favorita ad Ercolano (05/11 – 13/11/2016); Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (26/11 – 11/12/2016); villa Macrina a Torre del Greco (18/12/2016 – 07/01/2017) e Villa Signorini ad Ercolano (21/01 – 29/01/2017) . Con pubblicazione del catalogo.

Mostra d’arte contemporanea STELLE DI NATALE nei giorni 10 dicembre 2016 – 08 gennaio 2017 presso gli spazi espositivi della Galleria Pulcherrima in Roma. Con pubblicazione del catalogo.

SEGNALAZIONI

Nell’ambito della mostra - concorso di arti figurative e plastiche ART HUG organizzata nei giorni 20 – 22 maggio 2015 presso il Centro Culturale dell’Ambasciata d’Egitto in Roma ha ricevuto una Menzione Speciale per l’opera dal titolo Opportunità.

Nell’ambito del Premio Internazionale di Arte Contemporanea ARTE SALERNO 2016 nei giorni 02 -05 giugno 2016, evento organizzato a Salerno nelle sale espositive di Palazzo Fruscione, ha ricevuto il Premio in quanto una dei dieci Artisti selezionati personalmente dal Professor Vittorio Sgarbi per l’opera “Le metamorfosi”.

IL LINGUAGGIO DEL SIMBOLO

fascino e mistero nel mito e nel concetto

mostra personale di ALESSANDRA CASCIOTTI

a cura di Carla Mazzoni

Da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio 2017, dalle 10 alle 19

Biblioteca Angelica – Galleria

Via di Sant’Agostino 11 – 00186 Roma (zona Piazza Navona)

Ingresso libero