Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

OUR WAY HOME è un evento d’arte contemporanea organizzato e curato da un gruppo di giovani arts manager provenienti dal Master in Arts Management dell’Istituto Europeo di Design, in collaborazione con 369gradi.

A Roma presso Carrozzerie n.o.t, giovedì 16 febbraio 2017 dalle ore 19.00 alle 23.00, prende vita OUR WAY HOME: un appuntamento all’insegna dell’arte, della multimedialità e dell’interattività, che è anche l’evento finale del Master.

I partecipanti sono invitati a ad esplorare il concetto di casa inteso come luogo, spazio, memoria, sensazione. È un viaggio attraverso suoni, installazioni, video, illustrazioni, performance realizzati per l’occasione da artisti provenienti da contesti e nazionalità differenti, che nella stessa serata raccontano la loro visione di quel luogo chiamato casa.

OUR WAY HOME è anche il concept intorno al quale è stata indetta a dicembre 2016 una call per artisti e performer, chiamati ad indagare temi quali il senso di casa, di appartenenza, di identità e di accoglienza. In risposta a questa chiamata per l’arte sono arrivate più di cinquanta candidature di artisti visivi, compagnie teatrali, registi cinematografici, pittori, architetti e performer e sono stati selezionati otto progetti. Installazioni, video, performance e illustrazioni a cura di Paolo Roberto D'Alia, Sara Filippi, Donatella Franciosi, Polisonum, Filippo Riniolo, Giorgia Rocchi, Andrea Riccio e Gaetano Nenna, Eleonora Rotolo e Jonida Xherri, animeranno la serata coinvolgendo il pubblico in un flusso performativo continuo.

Gli ideatori di OUR WAY HOME sono professionisti provenienti da Austria, Cina, India, Germania, Spagna, Macau, Messico, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Corea del Sud, Taiwan. Tutti hanno lasciato casa e lavorano in un posto nuovo, il tema li riguarda in prima persona.

OUR WAY HOME è frutto del lavoro finale del Master in Arts Management dell’Istituto Europeo di Design, un percorso interdisciplinare che prevede una full immersion di un anno, unico per la sua formula itinerante. Il piano di studi si articola infatti presso le sedi di Firenze e Roma, cui si aggiunge Venezia, con un workshop di una settimana, per un ampio tour contemporaneo sulla formazione e sull’arte.

L’evento è realizzato in collaborazione con 369Gradi e sponsorizzato da Casale Del Giglio, che offre una degustazione durante la serata.

OUR WAY HOME

evento d’arte contemporanea a Roma

Giovedì 16 febbraio 2017

dalle ore 19.00 alle 23:00

Carrozzerie n.o.t

Via P. Castaldi 28 Roma

H 19-23, ingresso libero

http://ourwayhome.weebly.com/

https://www.facebook.com/events/1219200711480267/