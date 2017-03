STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

In occasione della Festa della donna, mercoledì 8 marzo 2017 tutte le donne potranno visitare gratuitamente la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e le mostre:

- Time is Out of Joint

- Museum Beauty Contest diretto da Paco Cao

- Giacomo Balla. Un'onda di luce

- Guido Strazza. Ricercare

Dipinti, sculture, disegni e fotografie che celebrano il “femminile” saranno i protagonisti della campagna social del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: Jane Burden Morris, modella, musa dei preraffaelliti e moglie dell’artista e architetto britannico William Morris, è l'immagine guida dell'8 marzo alla Galleria Nazionale nel dipinto di Dante Gabriel Rossetti, esposto nella mostra Museum Beauty Contest.

La giornata di festa sarà anche l'occasione per i visitatori di partecipare alla campagna social #8marzoalmuseo: sono tutti invitati a cercare i ritratti di donne esposti alla Galleria Nazionale, fotografarli e condividerli sui propri profili.

Mercoledì 8 marzo 2017

ore 8.30 - 19.30 (ultimo ingresso 18.45)

Ingresso gratuito per le donne

www.lagallerianazionale.com/festa-della-donna-2017

Info pubblico

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

viale delle Belle Arti 131, Roma

T + 39 06 32298221

biglietto: 10 € intero, 5 € ridotto

orari: dal martedì alla domenica 8.30 - 19.30 (ultimo ingresso 18.45)

chiuso il lunedì

lagallerianazionale.com

#LaGalleriaNazionale

#TimeIsOutOfJoint

#MuseumBeautyContest

#Domenicalmuseo