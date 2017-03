STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

Con il patrocinio della Regione Lazio e dell’Università eCampus - Design e Discipline della Moda, il sostegno della Reale Tenuta di Carditello e della Reggia di Caserta, la collaborazione della Humanart Gallery di Rosa Basile, l’Associazione First Social Life ha creato il progetto Per Aspera ad Astra.

All’iniziativa, ideata da Teresa Coratella ed Eleonora Penna, per sostenere e valorizzare la cooperativa femminile Casa di Alice - Made in CastelVolturno, sartoria sociale che unisce realtà multietniche composte da donne sottratte alla tratta e giovani protagoniste del territorio hanno partecipato con entusiasmo gli artisti:

Giancarlino Benedetti Corcos, Claudio Bianchi, Tomaso Binga, Tommaso Cascella, Solveig Cogliani, Teresa & Rossana Coratella, Baldo Diodato, Jonathan Hynd, Francesco Impellizzeri, Adelaide Innocenti, Tony Esposito & Mark Kostabi, Adriano Maraldi, Nina Maroccolo, Fabio Nicotera, Gianfranco Notargiacomo, Mirko Pagliacci, Salvatore Pupillo, Nelio Sonego, Michele Principato Trosso, le cui opere sono state trasformate - con tecnica serigrafica - in abiti da sera di alta sartoria.

La mostra verrà inaugurata, nella settimana dedicata alla Giornata internazionale della donna, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 18.30 nella sede della Minerva Auctions Roma presso Palazzo Odescalchi in piazza SS. Apostoli 80, Roma.

Sara Barberotti e Dina Signoriello di First Cisl, sostenitrici del progetto, saranno presenti all’apertura dell’esposizione insieme all’attrice Maria Grazia Cucinotta, madrina della manifestazione, che per l’occasione indosserà l’abito realizzato con i tessuti tratti dall’opera di Cy Twombly della collezione Terrae Motus, il cui uso d’immagine è stato gentilmente concesso dalla Reggia di Caserta.

L’Associazione First Social Life si distingue da anni per la sua attività di promotrice di azioni concrete per l'integrazione e le pari dignità, valori ancora oggi di difficile affermazione. Casa di Alice è un’importante realtà che cresce e si sviluppa in un bene confiscato alla camorra, dove opera una comunità afro-italiana che rende l’eterogeneità un punto di forza e l’immigrazione una risorsa.

La presentazione artistica è curata dal maestro Plinio Perilli, poeta e critico letterario, membro del Comitato sociale, che scrive: “Ecco che i diritti/doveri dell’arte coincidono finalmente con quelli della vita. E le cicatrici d’esistenza diventano punti a croce, orli, imbastiture che trafiggono il cuore e lo risanano. Altro che quadri: corpi, corpi vestiti d’anima; e le installazioni siano anche anamnesi, fauste diagnosi, inesauribili cataloghi della coscienza. L’arte vera, insomma, è un grido che si spegne, scrive Rossana, mentre Teresa lo colora, lo risemina, acceso nello spasmo”.

Durante l’inaugurazione le volontarie di Made in CastelVolturno e di First Social Life collaboreranno alla presentazione e vendita del catalogo della mostra e dei foulard d’artista il cui ricavato sarà utilizzato a sostegno del Progetto.

