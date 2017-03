Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Il giorno 22 marzo 2017 alle ore 18.30, negli spazi di Interno 14, prende il via il secondo appuntamento di “Essenziale. Certe volte sogno” dal titolo “Altri Mondi”, a cura di Roberta Melasecca e di ignorarte.com. Dopo la presentazione del progetto a Madrid nel 2016, Essenziale. Certe volte sogno incontra a Roma protagonisti della cultura provenienti da diversi ambiti disciplinari (arte, architettura, letteratura, poesia, musica, teatro, moda...), per indagare ed approfondire i processi della creazione nelle sue molteplicità di livelli, prospettive, stratificazioni.

Dal 22 al 31 marzo ogni giorno dalle 18.30

Installazioni Performance Pittura Scultura Fotografia Poesia Musica

Altri Mondi è quel luogo di confine dove la visione creativa diventa concreta e lo spazio mentale entra in relazione con la realtà fisica e il mondo esterno, con i sogni e le visioni dell’altro. La mente è immersa in un mondo parallelo dove il pensiero è complesso e contraddittorio, ma allo stesso tempo indispensabile. Spinge a vivere in una dimensione sospesa: le idee allora prendono vita da un io fatto di sapienza, sapere, intelletto, esperienze. Gli altri mondi sono quelli che l’anima e la mente percepiscono come intimi e intimistici, ma che per necessità si trasformano in relazionali e collettivi. Rappresentano universi mai univoci e acquisiscono la loro vera essenza solo attraverso il confronto e l’interazione. Verrà riservata in questo appuntamento particolare attenzione a tutti quei progetti che si confrontano attivamente con le nuove frontiere tecnologiche e che prevedono l’utilizzzo di particolari tecnologie per la realizzazione delle opere.

Gli Artisti: Caterina Arena – pittrice/art performer; Annarita Borrelli – poeta; Salvatore Cammilleri – visual artist; Maurizio Cesarini - art performer; Gianni Colangelo MAD – scultore; Angelo Cricchi – fotografo; DustyEye – visual artists; Pamela Ferri – visual artist; Francesca Fini – video artist/art performer; Nicola Fornoni – art performer; Giorgio Galimberti – fotografo; Luca Iannì – video maker; Barbara Lalle – art performer; Le CostuMistiche – costume and fashion designers; Francesca Lolli - video artist/art performer; Andrea Magno – poeta; Pietro Mancini - visual artist; Francesco Mascio – chitarrista; Antonio Mauro – architetto; Pierpaolo Miccolis – pittore con il supporto curatoriale di Francesco Paolo Del Re; Daniela Monaci – visual artist; Julie Rebecca Poulain – visual artist; Barbara Pinchi - poeta/performer; Plutino2 – visual artists/art performers; Claudia Quintieri – visual artist; Lino Strangis – video artist; Rosa Vetrano – designer and fashion designer.

“Essenziale. Certe volte sogno” è un progetto ideato da Roberta Melasecca_Melasecca Arte, con la direzione artistica di Roberta Melasecca e ignorarte.com, con la collaborazione di Interno 14 e con la mediapartnership di ignorarte.com.

PROGRAMMA

22/26 marzo ore 18.30

Statics: Salvatore Cammilleri, Angelo Cricchi, Le CostuMistiche, Julie Rebecca Poulain

Look: Claudia Quintieri video

22 marzo ore 18.30

Dinamics: Video Poesie – Francesco Mascio Guitars

23 marzo ore 18.30

Dinamics: Pamela Ferri performance – RAW performance

24 marzo ore 18.30

Dinamics: Maurizio Cesarini performance – Rosa Vetrano performance installation

25 marzo ore 18.30

Dinamics: Nicola Fornoni performance – Luca Iannì performance

26 marzo ore 18.30

Dinamics: Caterina Arena performance - Annarita Borrelli interazione poetica – Francesca Fini performance

27/31 marzo ore 18.30

Statics: Gianni Colangelo MAD, Giorgio Galimberti, Pietro Mancini, Pierpaolo Miccolis, Daniela Monaci

Look: GENE video arte itinerante

27 marzo ore 18.30

Dinamics: Video Poesie – Francesco Mascio Guitars

28 marzo ore 18.30

Dinamics: Barbara Lalle performance - Andrea Magno reading

29 marzo ore 18.30

Dinamics: Salvatore Camilleri video installazione interattiva - Barbara Pinchi performance

30 marzo ore 18.30

Dinamics: Plutino 2 performance - Lino Strangis video installazione interattiva

31 marzo ore 18.30

Dinamics: Francesca Lolli performance - RAW performance

INFO

Essenziale. Certe volte sogno / Altri Mondi

Pittura, fotografia, installazioni, live performance, poesia, musica

Ideato da: Roberta Melasecca_Melasecca Arte – Widespread Gallery

Direzione Artistica: Roberta Melasecca, ignorarte.com

In collaborazione con: Interno 14

Media Partner: www.ignorarte.com

Dal 22 al 31 marzo 2017 dalle ore 18.30

Interno 14 | Via Carlo Alberto 63 Roma

Per approfondire il progetto:

- www.essenzialecertevoltesogno.wordpress.com

- www.insideart.eu/2016/11/17/artiste-italiane-in-spagna-per-riflettere-quando-unidea-diventa-realta/

- www.ignorarte.com/single-post/2016/11/20/Arte---%E2%80%9CEssenziale-Certe-volte-sogno-Il-gioco-delle-forme%E2%80%9D