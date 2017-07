Teatro Eliseo: Luca Barbareschi presenta la nuova stagione!

A partire da oggi, 1° luglio 2017, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia offre una nuova opportunità di visita attraverso un abbonamento che consente ingressi illimitati al Museo con la partecipazione gratuita agli eventi, sconti sugli acquisti del bookshop, agevolazioni su visite guidate e laboratori.

È una opportunità unica, semplice ed economica per vivere e ripetere ogni volta che lo si desidera l’esperienza di visita, conoscenza e approfondimento di uno dei luoghi e dei musei più straordinari della Capitale: dal fasto e dallo splendore delle architetture, degli affreschi e dei giochi d’acqua di una delle Ville rinascimentali più importanti di Roma al fascino e all’eccezionale rilevanza storica ed artistica delle raccolte archeologiche, punto di riferimento obbligato per la conoscenza della civiltà etrusca e delle altre popolazioni preromane dell’Italia centrale tirrenica.

COSA OFFRE

ingressi illimitati al Museo , ai giardini e, nei giorni di apertura, agli spazi espositivi di Villa Poniatowski per tutta la durata dell’abbonamento (fino al 31 dicembre 2017), con l’opportunità di partecipare in tale periodo a tutte le iniziative gratuite organizzate presso il Museo (visite guidate tematiche, convegni, conferenze, seminari, corsi, mostre, presentazioni di libri e di documentari, laboratori didattici, attività di rievocazione e di museum theatre, concerti, spettacoli etc.)*

inserimento in una apposita mailing list che consentirà a quanti lo desidereranno di rimanere aggiornati su tutte le iniziative e le attività del Museo;

partecipazione gratuita a eventi riservati esclusivamente ai titolari dell’abbonamento su prenotazione e fino all’esaurimento dei posti disponibili (invito alle inaugurazioni, visite guidate col direttore, approfondimenti personalizzati etc., eventi dedicati);

sconto del 10% sugli acquisti effettuati presso il bookshop del Museo;

tariffe agevolate per le attività a pagamento organizzate dal concessionario (visite guidate, laboratori didattici, etc.). Per info e prenotazioni 06/44239949 – 333 9533862

QUANTO COSTA

Intero Euro 15,00

Ridotto Euro 8,00

per i cittadini UE e dei Paesi SEE di età compresa tra i 18 e i 25 anni

COME FUNZIONA

L’abbonamento è strettamente personale e non trasferibile. Esso reca il nome dell’intestatario e per dare accesso al Museo deve essere esibito in biglietteria insieme a un documento d’identità in corso di validità. I sottoscrittori dell’abbonamento, lasciando un recapito email e acconsentendo al suo utilizzo, saranno costantemente informati sulle attività organizzate dal Museo.

Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 – Roma

tel: +39 06 3226571

mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sito web: www.villagiulia.beniculturali.it

Orario : dal martedì alla domenica 8.30 - 19.30