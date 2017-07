Teatro Eliseo: Luca Barbareschi presenta la nuova stagione!

Le fotografie delle migliori attrici italiane e internazionali raccolte in un’unica personale del fotografo Adolfo Franzò in mostra presso la Casa del Cinema da mercoledì 5 luglio fino a domenica 10 settembre. Woman@Actress oltre a comporre un mosaico del panorama cinematografico femminile contemporaneo rappresenta un omaggio visuale all’universo femminile in generale, nella specifica coniugazione della Donna e dell’Attrice.

Da Valeria Golino a Judi Dench, da Anna Foglietta a Charlotte Rampling, da Eva Green a Claudia Cardinale, la raccolta composta da più di 70 scatti realizzati da Adolfo Franzò nel corso degli ultimi anni alle protagoniste della migliore produzione cinematografica recente (ma anche passata) lascia trasparire un’amabile femminilità a volte intrisa di sfumature glamour, altre volte di classe innata, altre ancora di sguardi antichi e seducenti, ma con al centro sempre l’indissolubilità tra donna e attrice.

Il titolo Woman@Actress vuole rendere fotograficamente, tramite un’ideale proprietà transitiva, l’idea di imprescindibile femminilità che ognuno dei soggetti esprime sia come donna di tutti i giorni sia come interprete di quella quotidianità. I volti, i lineamenti e le espressioni delle protagoniste vogliono comunicare l’essenza dell’essere attrice tramite l’immagine della donna che emerge.

Woman@Actress:

le più grandi attrici italiane e internazionali

negli scatti di Adolfo Franzò

Dal 5 luglio al 10 settembre alla casa del Cinema

Ingresso gratuito

CASA DEL CINEMA

Spazio culturale di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale

Gestione Zètema Progetto Cultura

Direzione Giorgio Gosetti

in collaborazione con Rai; Rai Cinema 01 distribution

INDIRIZZO Largo Marcello Mastroianni, 1

INFO tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

ORARI Lunedì-Venerdì 16.00/20.00 | Sabato-Domenica 10.00/13.00 – 16.00/20.00