Alessandro Piperno e Annalena Benini ci conducono attraverso i segreti della letteratura

Dal 10 al 24 novembre 2017 la mostra “Prossimo Futuro. 45 designer italiani under 40” a cura di Luigi Prestinenza Puglisi e Monica A. G. Scanu, dopo la prima presentazione all’Acquario Romano e gli appuntamenti di Milano e Cagliari, torna a Roma negli spazi di Medina Roma.

La mostra, con il relativo catalogo, nasce da una call lanciata su Facebook dal curatore, al fine di rendere visibile il lavoro di giovani progettisti e designer under 40, dando loro la possibilità di esporre in location di prestigio.

Designer under 40 selezionati

Studio AmeBE Design, Claudia Alessandro, Anelo 1997, Jennifer Balsamo, Paolo Emilio Bellisario (NINE Associati), Fabrizio Belluzzi, Alex Bocchi, Antonella Caponnetto, Federico Cartamantiglia, formIDable (Davis Busato – Giulia Ciccarese), Raffaele Cetto, OPRA22 (Leonardo del Bene – Alessandro Vergot - Sara Ciregia), Mario Coppola, Doppio CM (Marcello Cova - Lorenzo Melandri), DDum Studio (Giulio Mandrillo, Chiara Pirro, Laura Pirro), Paolo De Giusti, Marco De Masi, Lorenzo Demontis, Javier Deferrari - Lavinia Modesti, Alessandro di Prisco, Renato di Tommaso, Studio Extramoenia (Ermelinda Cosenza, Antal Nagy, Aurelio Valentini), Ferrara + Napoli, Manrico Freda, Gianfranco Fucarino, Tomas Ghisellini, Alice Guarisco, Studio 06 (Massimo Guglielmotto), Peppino Lopez, Luca Maci – UNOSTUDIO, Lorenzo Massimiano, Millim Studio (Chiara Pellicano – Edoardo Giammarioli), Lidia Marchianò, Andrea Morandi, Plusout Design (Sebastiano Maccarrone - Santi Musmeci), Plato Design (Alessandro Mattei - Caterina Naglieri), OPPSarchitettura (Antonio Salvi – Francesco Polci – Filippo Pecorai) + Francesco Mariani, Massimiliano Stefano Pescio, Ocra Architetti (Vincenzo Ramirez Pomella), Giovanni Ranieri, Massimiliano Alberto Ravidà, Salvatore Spataro, Marco Vanucci, Stefano Visconti, Carmelo Zocco.

Prossimo Futuro. 45 designer italiani under 40

A cura di Luigi Prestinenza Puglisi e Monica A. G. Scanu

Medina Roma

Via Angelo Poliziano 32-34-36 - Roma

10 - 24 novembre 2017

Orari: dal lunedì al venerdì 10-13 / 15-19

Promosso da: AIAC – Associazione Italiana di Architettura e Critica

In collaborazione con: Medina Roma

Patrocinio: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma

Progetto di Allestimento: A R C H I T E T T U R A M A T A S S O N I

Organizzazione, coordinamento e testi allestimento: Claudia Ferrini, Miranda Nera, Maria Michaela Pani

Special thanks to: OIKOS, colore e materia per l'architettura

Technical partner: Tipografia La Zecca srl e F.ll Ghiori srl

Dati catalogo

Curatori: Luigi Prestinenza Puglisi - Monica A. G. Scanu

Comitato scientifico: Carlo Martino, Claudia Pignatale, Luigi Prestinenza Puglisi, Monica A. G. Scanu

Coordinamento editoriale: Giulia Mura

Team editoriale: Claudia Ferrini, Miranda Nera, Maria Michaela Pani

Art direction: Daniele Ficociello_Superficial Studio

Impaginazione: Chiara Tofani - AR edizioni

Associazione Italiana di Architettura e Critica

www.architetturaecritica.it

www.presstletter.com

Medina Roma

Medina Roma

www.medinaroma.com

tel .06 96030764