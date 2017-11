Iniziata la RACCOLTA GIOCATTOLI per la BEFANA DELLA GIOIA 2018

Massimo Gramiccioni, in arte Masso è un artista romano che ha scoperto la sua vena artistica solo in età adulta. Le sue prime opere sono state incentrate sull’elaborazione di idee e considerazioni in maniera non strettamente visiva ma da un punto di vista concettuale, utilizzando tecniche e mezzi di espressione di vario tipo, spaziando dal disegno alla pittura, dalla fotografia alla grafica digitale, dal fotomontaggio al video-montaggio.

L’intento della sua produzione artistica è quello di far riflette l’osservatore su diversi temi che di solito sono poco affrontati nel campo dell’arte, come avviene nelle opere “La Canzone Italiana”, “Il mio Tempo vale più del tuo”, “Arte Contemporanea”, “Gemelli Diversi”, “Metafora del Processo Creativo” le opere della serie “Iperrealismo” e “La Natura vista dall’uomo moderno”. Queste opere e tante altre vogliono spingere colui che guarda a osservare da una diversa prospettiva e a far prendere in considerazione elementi innovativi pronti a suscitare curiosità, intuito e riflessione.

Accusando i propri limiti espressivi nel campo della pittura, dal 2015 ha iniziato a frequentare la scuola RoomArte56, acquisendo una forte padronanza della tecnica ad olio e del disegno, specializzandosi così nella creazione di micro-dipinti fatti a mano e poi incastonati in oggetti di varia natura, prevalentemente gioielli: anelli, ciondoli, orecchini e gemelli.

Questa sua abilità gli ha permesso di creare la collezione Unica di Vittoria Gioielli, una linea che prende il nome dalla singolarità di ciascun gioiello, ogni pezzo è una creazione unica poiché il micro-dipinto incastonato non verrà mai replicato.

Oggi Masso si muove su due binari artisticamente distanti, uno concettuale e riflessivo ed un altro invece estetico e decorativo, come a voler separare in modo netto e arguto i due volti dell’arte.

Per chi volesse ammirare due esempi della produzione di questo talentuoso artista, potrà farlo dal 2 al 6 Dicembre 2017, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana sito in Piazza della Cancelleria 68, a Roma. Saranno esposte le opere di vari artisti tra cui quelle di Masso chiamate “La Canzone Italiana” e “L’Angelo dell’Annunciazione”. Il tutto nell’ambito della Mostra “Immagine S-Velate” che ha come obbiettivo di mettere in luce la capacità degli artisti di svelare agli occhi dell’osservatore un nuovo significato delle cose quotidiane, mettendole sotto una luce diversa o riuscendo ad attribuire significati completamente diversi ed inaspettati.