Iniziata la RACCOLTA GIOCATTOLI per la BEFANA DELLA GIOIA 2018

Rosso20sette Arte Contemporanea sabato 25 novembre 2017 alle ore 18 inaugurerà la mostra “Alice. Down to the rabbit hole” di Pax Paloscia.

L'esposizione, incentrata sui temi e le contraddizioni del periodo dell’adolescenza, presenta il lavoro recente dell'artista romana attraverso opere su tela, disegni, fotografie e video.

“Alice è quel momento del nostro viaggio in cui non sappiamo bene dove andare: abbiamo tutto pronto, ci ritroviamo con una valigia in mano, giaccone e scarpe comode, ma davanti a noi vediamo solo una grande distesa, senza limiti. E questa sensazione ci blocca, ci chiediamo perchè in fondo dobbiamo andarcene e il nostro sguardo è incerto se guardare avanti, indietro o intorno a noi. (...) L'adolescenza è il momento "fisico", la "visualizzazzione" di quest'esperienza che in realtá, a tratti piú o meno lunghi, ci accompagna per tutta la vita. (...) È quindi con l'adolescenza, con gli occhi di Alice, che Pax ci racconta e ci fa rivivere questa esperienza universale".

Laura Lombardi

Pax Paloscia è un' artista italiana che vive tra Roma e New York. Ha collaborato per anni con le più prestigiose agenzie pubblicitarie e case editrici realizzando importanti progetti fotografici e illustrativi. Tra i suoi clienti figurano: Rolling Stone, Urban, Enville, Sole24Ore, Feltrinelli, Enaudi, McCann Erickson, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, J. W. Thompson, Publicis, Ogilvy, IBM, Nike, Mazda, Omnitel, EMI, Findus, Levi’s, Fnac, Mandarina Duck. Diplomata all’International Center of Photography di New York, le sue opere sono state pubblicate in diversi progetti editoriali ed esposte in mostre personali e collettive in numerosi musei e gallerie in Italia e all’estero. Recentemente ha preso parte alla rassegna “Cross the Streets” al Macro di Roma (aprile 2017) e all'edizione 2016 di “Scope Art Fair” a New York. La sua prima monografia “Let The Kids Play” è stata pubblicata da Drago.

Pax Paloscia

“Alice. Down to the rabbit hole”

Testo critico di Laura Lombardi

Catalogo in galleria

Opening: sabato 25 novembre 2017 ore 18.00

Rosso20sette arte contemporanea

Via del Sudario 39 – Roma

Fino al 13 gennaio 2018

Orari: dal martedì al sabato 11.00 - 19.30 - lunedì chiuso

Rosso20sette arte contemporanea

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel.06 64761113

www.rosso27.com