Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Si inaugura giovedì 30 novembre 2017 un nuovo appuntamento, il ventesimo, di OpenARTmarket, progetto a cura di Antonietta Campilongo, fino all’ 8 gennaio 2018, presso la Fonderia delle Arti – Via Assisi, 31 a Roma.

Openartmarket. Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per di-ventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. Si propor-ranno, infatti, opere d’arte in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

In esposizione opere dei Maestri del novecento: Ennio Calabria, Alexander Calder, Giu-seppe Capogrossi, Mauro Reggiani, Renzo Vespignani.

Artisti in mostra: Antonio Agresti (AGRE), Nicoletta Alvisini, Rosella Barretta, Elena Bonu-glia, Stefania Casadei, Antonella Catini, Antonietta Campilongo, Jolanda Ciliberti, Vincenza Costantini, Paola De Gaetano, Silvano Debernardi, Monica Di Folco, Stefano Donato, Franco Durelli, Simonetta Enei, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro, Renata Maccaro, Angiolina Marchese, Federica Molfese, Chiara Pala De Murtas, Flaviana Pesce, Eugenio Rattà, Antonio Schiavi, Renata Solimini.

Al vernissage sarà presentata la collezione "Gadget d'Artista" di Eugenio Rattà by Vic.Re production, e la collezione di gioielli “Monele Ciochenontiaspetti”.

Durante la serata si potrà assistere alla performance “monOTOno” di e con Barbara Lal-le e Roberto Staglianò, con la collaborazione di Dario Marcozzi, allestimento performa-tivo con brevi monologhi che vuole portare gli spettatori a riflettere sul tema dell’ascolto e il suo contrario: ascoltare, ascoltarsi e non ascoltare.

XX Edizione OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

a cura di Antonietta Campilongo

Fino all’ 8 gennaio 2018

Opere da 49 a 999 €uro

Concept a cura di: Antonietta Campilongo

Organizzazione: NWart

Vernissage: giovedì 30 novembre 2017- dalle h.17.30.00 alle h. 21.00 - Cocktail

Fonderia delle Arti, Via Assisi, 31 - 00181 Roma

Periodo esposizione: 30 novembre 2017– 8 gennaio 2018

Orario di apertura mostra: lunedì-venerdì ore 10.00-19.00, sabato ore 10.00 -14.00

Ingresso: tessera 2 euro

Info

www.antoniettacampilongo.it

www.fonderiadellearti.com

Tel. 339 4394399 – 06 7842112