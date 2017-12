A Romaest scatta una foto sulle auto dei Superpigiamini e aiuterai l’Ospedale Bambino Gesù

L’artista Nathan Sawaya presenta, in questa unica collezione, oltre 120 opere ispirate al mondo dei Super Eroi della DC. Esposta anche una Batmobile in scala reale costruita interamente con mattoncini LEGO®

Fino al 28 gennaio 2018 i fan dei personaggi della DC e gli amanti dei LEGO® potranno godere, anche in Italia, dell’esperienza di THE ART OF THE BRICK: DC SUPER HEROES, la mostra realizzata con grandi sculture fatte di mattoncini LEGO e ispirate agli eroi ma anche ai cattivi della DC, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman, Joker e Harley Quinn.

La mostra di Roma è ospitata presso Palazzo degli Esami. I biglietti sono in vendita chiamando il numero 892.234 oppure su www.vivaticket.it

Per bambini e adulti che amano i LEGO, Nathan Sawaya – avvocato scopertosi artista – è una sorta di super eroe. Negli ultimi dieci anni ha infatti trasformato un semplice gioco in una forma di arte moderna, stimolando migliaia di giovani a lasciar correre la propria fantasia anche fuori dalla scatola di mattoncini.

«Come Superman, ​ognuno di noi ha una propria storia. ​Questa collezione mette in mostra proprio gli elementi della vita di un super eroe, compresi quelli che ci ​trascinano nel pieno dell‘avventura» spiega Nathan Sawaya. «Non vedo l’ora di tornare a Roma con THE ART OF THE BRICK: DC SUPER HEROES dopo il calore ricevuto con THE ART OF THE BRICK».

«Da bambino passavo intere domeniche mattina sul pavimento a giocare con i LEGO mentre guardavo i cartoni DC Super Friends» aggiunge l’artista. «Pensavo che i personaggi delle mie città di LEGO avessero dei super poteri tali da sconfiggere i nemici – che solitamente identificavo con le bambole di mia sorella. Per me, quindi, questa nuova ​mostra è un sogno che diventa realtà: è un onore aver potuto re-immaginare questi personaggi e le loro storie».​

Palazzo degli Esami si trasforma così in una Gotham City di 2000 mq nel cuore di Roma, dove i visitatori potranno immergersi nell’incredibile atmosfera creata da Sawaya che, usando esclusivamente i mattoncini standard di LEGO, ha realizzato più di 120 opere originali, tra cui una Batmobile di dimensioni reali costruita con mezzo milione di pezzi.

«DC SUPER HEROES è una mostra sorprendente perché mette assieme le qualità artistiche di Nathan Sawaya, che ha conquistato il pubblico italiano con THE ART OF THE BRICK a Roma e Milano, e il fantastico mondo dei Supereroi della DC» sottolinea Fabio Di Gioia, di LiveTree, curatore italiano della mostra. «È la combinazione fortunata della fantasia e capacità dell’artista con un mondo alternativo, nel quale proprio con gli eroi del bene e del male abbiamo combattuto da piccoli e ci siamo allenati a combattere nella lotta della vita».

«Grazie alla loro incredibile forza e dinamismo, gli eroi di Nathan si muovono in un universo che ci è noto e ci ispira, di cui conosciamo i caratteri e le regole. Anche in questo senso, ospitata da un’architettura senza tempo a Palazzo degli Esami, la mostra diviene una Gotham City reale nel cuore di Roma. Un luogo dove portare le nostre storie di grandi e piccoli e farle vivere per davvero» conclude Di Gioia.

DC SUPER HEROES è realizzata in partnership con Warner Bros. Consumer Products and DC Entertainment e trae la sua ispirazione dalla prima e originale esibizione di Sawaya: THE ART OF THE BRICK. Una mostra - visitata da milioni di persone in oltre 75 città ed esposta in sei continenti - vincitrice di numerosi premi, che ha battuto moltissimi record e definita dalla CNN come “una delle 10 mostre al mondo da non perdere”.

Su Warner Bros. Consumer Products

Warner Bros. Consumer Products (WBCP), una delle società di Warner Bros. Entertainment, porta il fascino dei brand e dei personaggi degli Studio’s nella quotidianità di milioni di fans in giro per il mondo. WBCP lavora in partnership con aziende come DC, J.K. Rowling’s Wizarding World, Looney Tunes e Hanna-Barbera su giocattoli, accessori di moda, arredi per la casa, pubblicazioni. Il mercato di successo della divisione include esperienze innovative come The Wizarding World of Harry Potter and Warner Bros. World Abu Dhabi (apertura nel 2018). Con innovativi programmi di licensing e merchandising, con iniziative nei negozi, partnership promozionali ed esperienze a tema, WBCP è leader a livello mondiale nell’ambito del licensing e del merchandising.

Su DC Entertainment

DC Entertainment, casa delle etichette DC (Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, The Flash, etc.), Vertigo (Sandman, Fables, etc.) e MAD, è la divisione creativa che lavora in modo integrato con Warner Bros. e Time Warner. DC Entertainment lavora di concerto con molte divisioni chiave della Warner Bros. per diffondere le proprie storie e personaggi su tutti i media, anche attraverso film, produzioni televisive, prodotti di consumo, home entertainment e giochi interattivi. Con la pubblicazione di migliaia di fumetti, graphic novels e riviste ogni anno, DC Entertainment è uno dei maggiori editori di fumetti in lingua inglese in tutto il mondo.

Su Nathan Sawaya & THE ART OF THE BRICK

Avvocato newyorkese poi scopertosi artista, Nathan Sawaya è il primo ad aver trasformato i giochi LEGO® in opere d’arte. Sawaya, riconosciuto come uno dei massimi esponenti dell’arte contemporanea, ha creato una nuova dimensione unendo pop art e surrealismo in modi stupefacenti e rivoluzionari. La sua esposizione – THE ART OF THE BRICK® – ha catturato e ispirato milioni di amanti dell’arte in tutto il mondo ed è stata definita dalla CNN come una delle dieci mostre da vedere in assoluto. Sawaya è autore e uno dei più popolari e pluripremiati artisti contemporanei. Per ulteriori infomazioni: www.brickartist.com

Palazzo degli Esami

Via Girolamo Induno, 4 Roma

Orari

Dal lunedì al giovedì ore 10.00 – 20.00

Venerdì e sabato ore 10.00 - 23.00,

Domenica ore 10.00 -21.00

Ultimo ingresso un’ora prima

Ingresso

Adulti: € 16,00

Studenti, over 65, disabili: € 14,00

Bambini sotto i tre anni: gratuito (accompagnati da un familiare)

Ragazzi: (4-13 anni) € 12,00

Famiglia: 2 adulti e 2 bambini: € 44,00

Maxi famiglia: 2 adulti + 3 Bambini: € 50,00

I biglietti sono in vendita chiamando il numero 892.234 - www.vivaticket.it

Ufficio gruppi - BOX EVENTI ITALIA Tel. 06 88 81 61 82

BATMAN, SUPERMAN, JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. (s17)

LEGO, its logo, the brick and knob configuration and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. Used with permission.