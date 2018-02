ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Per il suo primo evento del nuovo anno, RvB Arts presenta The Secret Garden, una grande mostra collettiva che prende spunto dal famoso classico inglese della letteratura per l’infanzia.

Scritto da Frances Hodgson Burnett, Il Giardino Segreto (1910/11) segue le avventure di Mary, una bambina di dieci anni rimasta orfana, e di suo cugino Colin, che ha perso la madre e si crede malato. Il romanzo racconta il lungo, difficile processo di guarigione dei due protagonisti, una guarigione che avviene, magicamente, grazie alle cure da essi fornite a un giardino segreto e proibito...

Con opere che vanno dalla pittura, alla scultura, al disegno, al collage, alla fotografia, gli artisti coinvolti si confrontano liberamente con il tema. Alcuni offrono un'interpretazione esplicita rivolta al romanzo, e altri, invece, esplorano il senso metaforico prendendo spunto dal titolo del libro per indagare un personale immaginario segreto e privato.

Creata da Michele von Büren, RvB Arts promuove l'Accessible Art. Scova talenti emergenti e organizza mostre ed eventi con lo scopo di far conoscere l'arte contemporanea in maniera divertente ed informale, rendendola anche 'abbordabile' da un punto di vista economico.

RvB ARTS con la sua politica di Accessible Art presenta

The Secret Garden

mostra collettiva ispirata al celebre libro di Frances Hodgson Burnett

con le opere di

Evita Andújar Leonardo Blanco Lorenzo Bruschini Lucianella Cafagna

Alessandra Carloni Chiara Caselli Sonia Cipollari Fantini

Andrea Gallo Simona Gasperini Ida Harm Vittorio Iavazzo

Fabio Imperiale Arianna Matta Kristina Milakovic

Chiara Passigli Claire Piredda Vera Rossi Giulia Spernazza

RvB Arts

Via delle Zoccolette 28, 00186 Roma

+39 335.1633518 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. www.rvbarts.com

Antiquariato Valligiano - Via Giulia 193, 00186 Roma

la mostra resterà aperta fino a sabato 17 febbraio 2018

orari: 11:00-13:30 e 16:00-19:30; domenica e lunedì chiuso

Curatrice e organizzazione: Michele von Büren di RvB Arts