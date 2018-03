Rock in Roma 2018: Jeff Beck sarà il protagonista della line up di giugno

A cinquant’anni dal 1968 i documenti dell’Archivio dell’Irsifar “Memoria di carta” ci restituiscono le speranze, gli ideali e i linguaggi di quella stagione che segnò un passaggio importante nella storia del nostro paese.

In essa le agitazioni degli studenti contro una scuola inadeguata e per una società più giusta rappresentarono solo l’inizio di una mobilitazione generale che nel giro di pochi mesi coinvolse altri soggetti e altre realtà, dal mondo cattolico agli operai.

Il '68 di carta, alla Casa della Memoria e della Storia dal 14 marzo all’8 maggio 2018, racconta quell’anno attraverso volantini, opuscoli, ritagli di giornale, fotografie, disegni, appunti: è uno sguardo parziale e frammentario, ma anche capace di riproporci con forza l’affastellarsi degli eventi e la vitalità delle idee che si andavano formando e perfezionando nel corso di pochi mesi, se non di pochi giorni.

Questa prospettiva è integrata da rimandi alla cultura diffusa di allora e ai processi sociali ed economici che avevano contribuito a creare le condizioni perché il Sessantotto avvenisse. Così, ad esempio, prima ancora delle ideologie ebbe molta influenza l’esperienza di don Lorenzo Milani con la sua critica all’istruzione in Italia: la Lettera a un professoressa divenne testo di riferimento per quelle lotte e per quella presa di coscienza.

La mostra e il programma di appuntamenti, a cura di IRSIFAR-Istituto Romano Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza, sono promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale - Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Per il programma completo: www.comune.roma.it

Il '68 di carta

le parole, le idee e le speranze nell’archivio “Memoria di carta”

la mostra storico documentaria, a cura dell’Irsifar,

racconta una stagione di svolta nella storia del nostro paese

Casa della Memoria e della Storia

14 marzo - 8 maggio 2018

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA

Via Francesco di Sales, 5 – 00165 Roma

Lun-ven ore 9.30/20.00

INGRESSO LIBERO – 060608 – 06.6876543

www.comune.roma.itù