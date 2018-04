"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

Un piacevole percorso fra cibo e pittura, colore e forma, attraverso la tavolozza iperrealista fino a quella più malinconica espressionista.

Partendo da un confronto minuzioso con l’immagine fotografica, ciò che l’iperrealismo si propose di fare già negli anni ‘70, fu quello di andare per verità, al di là della stessa realtà oggettiva dell’immagine elettronica.

Nonostante appaia come un’evoluzione della pittura accademica, l’iperrealismo, derivando fortemente dal movimento pop, raffredda fino ad annullare la soggettività espressiva dell’artista e si pone contro quell’io ipertrofico dell’espressionismo astratto, tipico quindi di ogni pittura interpretativa .

Quì invece, si recupera il “già fatto” della cultura industriale, restituendone una copia esatta.

Ciò crea, nel insieme un senso di ammirazione disagio e rifiuto poichè mette in discussione il ruolo dell’artista come

sciamano che interpreta il mondo.

Riuscire a evocare in un quadro la nitidezza dell’immagine fotografica ,ingrandendone e ingigantendo le proporzioni ,

fà si che l’osservatore venga immancabilmente trascinato in uno scenario che si svela inatteso e che fuori dalla fruizione

quotidiana , lasci il posto del consueto utilizzo a inaspettate illusioni e visioni...

Per raccontare le varie interpretazini correlate alla rappresentazione del CIBO, questo gruppo di giovani artisti

si cimenta quì nell’esercizio attraverso lo strumento pittorico che si fa descrizione, narrazione e riflessione.

La pennellata da iperrealista si fà poi più rarefatta e sintetica via via nei soggetti posti a confronto per un altalena che non può sottrarsi all’universo interpretativo dell’animo umano

La mostra è gratuita, si terrà a Roma presso Eataly in Piazzale 12 Ottobre 1942 al terzo piano, dal 18 Aprile al 2 Maggio 2018.