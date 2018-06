Mostra "Raffaele de Vico. Architetto e paesaggista" al Museo di Roma

Prosegue il viaggio nel colore con Mariangela Meola, architetto di formazione e artista, presente al Micro dal 14 al 21 giugno 2018 con una mostra dal titolo evocativo "A Ritroso".

L'esposizione che si snoda come un racconto, è curata da Paola Valori per le iniziative di MICRO, e presenta una raccolta di tele di grande formato che invitano lo spettatore a immergersi in uno spazio raccolto, ma denso di contenuto. “Le ampie campiture e le esplosioni di colore percorrono le tele come scariche di energia” - spiega Paola Valori “un gesto pittorico che racconta nella sua immediata leggibilità il mondo dell’artista, fatto di simboli e significati primordiali, come l’uovo, sua forma ricorrente.”

Un’artista che si è dedicata alla pittura con energia e fermezza, passando a volte alla pura astrazione, resa grazie anche alla forza cromatica e alla luce. Il colore è infatti protagonista assoluto di questa mostra “con un debole per il rosso - conclude la curatrice - determinato deciso e tagliente, colore che da subito impone la sua contemporaneità”. L’esposizione sarà inaugurata giovedi 14 giugno alle 18,30 alla presenza dell’artista e resterà visitabile fino al 21 giugno negli orari di galleria. Numerosi gli eventi collaterali collegati alla mostra, che sarà aperta al pubblico in concomitanza di “Waiting For” di Mimmo Martorelli e nell’ambito di “Cinema in Galleria” la rassegna in dieci film ideata da Paola Valori e dedicata al cinema d’autore.

Degustazione di Vini di Tenuta Le Velette di Orvieto

A RITROSO

mostra personale di Mariangela Meola

a cura di Paola Valori

Dal 14 al 21 giugno 2018

Inaugurazione giovedi 14 giugno

MICRO Arti Visive

Roma, Viale Mazzini 1

info:+39 347 0900625

Orari mostra: dalle 11 alle 19 orario continuato (domenica chiuso)

Riferimenti organizzativi: + 39 347 0900625