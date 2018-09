ABILMENTE SVELA LE NOVITÀ. A ROMA ARRIVANO I LIVE SHOW!

Sulla scia del successo globale dell’acclamata mostra Van Gogh Alive arriva finalmente a Roma la Mostra Multimediale Impressionisti Francesi – da Monet a Cézanne, prodotta da Gianfranco Iannuzzi - Renato Gatto - Massimiliano Siccardi, in associazione con Grande Exhibitions' SENSORY4™ technology, produzione italiana Time4Fun.

Nel cuore di Trastevere, le suggestive sale del Palazzo degli Esami ospitano, dal 5 ottobre 2018, la mostra che celebra i più famosi pittori impressionisti francesi e uno dei più affascinanti periodi nella storia dell’arte moderna.

Per la prima volta in italia, a Roma, la mostra internazionale Impressionisti Francesi – da Monet a Cézanne che rende omaggio ai grandi artisti ritenuti i precursori di un nuovo modo di osservare il mondo e la natura circostante, di esprimere l’immediatezza e la fluidità attraverso il contrasto di luci e ombre e i colori vividi in ambito pittorico. Il percorso espositivo, studiato appositamente per le sale del Palazzo degli Esami, condurrà il pubblico indietro nel tempo, nella Parigi del XIX secolo.

Tanto gli adulti quanto i bambini riusciranno ad immergersi in questo movimento artistico affascinante e influente. Qui, opere mozzafiato vengono proiettate con vividezza e accuratezza su scala immensa, per riportare, con dimensioni maggiori del reale, le audaci pennellate di Monet, Degas, Pissarro, Cézanne e molti altri...

"Impressionisti Francesi"

Palazzo degli Esami, nel cuore di Trastevere

dal 5 ottobre 2018 (fino a gennaio salvo proroghe).

sito web Impressionisti Francesi: http://www.impressionistiroma.it/it

account facebook della mostra:

www.facebook.com/ImpressionistiFrancesi/

TARIFFE E ORARI:

Il biglietto di ingresso alla mostra è acquistabile direttamente al botteghino oppure online, sul sito www.impressionistiroma.it

In allegato trovate il Comunicato Ufficiale con tutti i dettagli relativi alla mostra e link per scaricare le immagini.

LINK IMMAGINI: https://www.dropbox.com/sh/f887ng53jxrfzbw/AACv6Sk80PyTaf2UQyCOdhuBa?dl=0