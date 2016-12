Il Matrimonio nuoce alla salute: istruzioni per l'uso al Teatro de' Servi!

Sud and South è un concerto/spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo.

Un concerto esuberante, vitale, divertente,creativo, colto come il Sud. Ha come protagonisti due artisti molto diversi tra loro, che hanno avuto nella loro carriera grandi successi e differenti percorsi, ma che sono uniti in questo concerto spettacolo dalla stessa travolgente energia ed ironia: Marisa Laurito e Charlie Cannon.

Sud and South racconta l’umore e la passione della gente del Sud attraverso un viaggio nella musica… una straordinaria musica che accomuna ed ha reso famose ed eterne, canzoni, capolavori napoletani, spagnoli e sud americani. Sud and South si avvale della firma di acclarati professionisti.

Uno spettacolo che viaggia sull’eterno ed affascinante tema dell’amore e non solo. Un concerto che si diverte e fa divertire il pubblico, che viene spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito accompagnata da uno straordinario cantante solista, Charlie Cannon, artista molto apprezzato nel mondo della musica.

Charlie Cannon ha accompagnato molte importanti voci italiane ed internazionali: Mina, Renato Zero, Zucchero, Ornella Vanoni, i Platters. Un protagonista straordinario che con la sua voce potente e melodica riesce a regalare emozioni ed energia senza fine.

Marisa Laurito, in questo spettacolo concerto, riprende tra le mani le redini della sua tradizione, la canzone napoletana, trent’anni dopo il grande successo, nel ruolo di protagonista, di uno spettacolo che è rimasto nel cuore del pubblico e che segnò un'epoca con i suoi successi internazionali: “Novecento Napoletano“ per la regia di Bruno Garofalo.

Marisa ritorna sulla scena della musica napoletana in veste di chansonnier e tra una canzone e una butade, dialoga, improvvisa ed appassiona il pubblico cantando insieme a Charlie e interpretando successi internazionali oltre alle canzoni napoletane, che sono nel cuore di tutti. Charlie e Marisa insieme, sprigionano la loro felicità di cantare e interpretare brani che hanno appassionato il pubblico di tutto il mondo, le canzoni della tradizione che fanno cantare tutti e che rappresentano il meglio della musica napoletana, sud americana e messicana in Italia e all’estero.

La loro energia e gioia di stare in scena è contagiosa, così come la loro passione per il Sud, alla quale dedicano questo spettacolo, che parte dalle piazze italiane, per arrivare ai teatri stranieri, portandosi dietro tutto il gusto e la gioia e i profumi della vita del Sud, di molti paesi, ma soprattutto dell’Italia.

La regia di questo concerto spettacolo è firmata da Marisa Laurito; la scena è illuminata con maestria ed eleganza da Mario Esposito, i colorati costumi sono di Graziella Pera e la direzione musicale di Marco Persichetti.

Sud and South è uno spettacolo gioioso e senza tempo che nasce dalla voglia di cantare un mondo che non morirà mai, quello dei sentimenti veri, delle emozioni e che continuerà a far sognare nuove generazioni grazie alle fantastiche melodie senza tempo. Uno spettacolo che nasce alla voglia dei protagonisti di divertire e divertirsi. Ed il risultato di questa armonia e vitalità lo fa diventare uno spettacolo di travolgente intrattenimento.

Marisa Laurito

Free Saspresenta

Marisa Laurito - Charlie Cannon

SUD AND SOUTH

di Marisa Laurito e Michela Andreozzi

direzione musicale di Marco Persichetti

scene di Mario Esposito - costumi di Graziella Peraregia di

6 - 18 dicembre 2016

SALA UMBERTO di Roma

Prezzi e orari: da 32 a 23 euro dal martedì al sabato ore 21, domenica ore 17