Il Matrimonio nuoce alla salute: istruzioni per l'uso al Teatro de' Servi!

A grande richiesta del pubblico, dopo lo straordinario successo dei concerti estivi, i Pooh hanno annunciato sei nuove date per l’inverno, prima di abbandonare definitivamente il palco. A Roma il concerto si terrà martedì 20 dicembre al Palalottomatica; il gran finale è fissato invece per venerdì 30 a Bologna, loro città natale. “L’Ultima Notte Insieme” vede il complesso al completo, con Stefano D’Orazio che tornerà alla batteria, dopo sei anni di pausa dal palcoscenico. Ai Pooh si aggiunge per l’occasione anche Riccardo Fogli, bassista e frontman dal ‘66 al ‘73: voce solista su brani storici come “Piccola Katy”, “Pensiero” e “Nascerò con Te”.

La scaletta del concerto sarà la stessa del tour estivo e conterà cinquanta canzoni, tante quanti gli anni di attività dei Pooh. In apertura “Giorni Infiniti”, “Rotolando e Respirando” e “Dammi Solo Un Minuto”. Seguono poi alcuni brani degli anni ‘60 e ‘70 in cui il protagonista è Riccardo Fogli: oltre a “Piccola Katy”, anche il suo lato A “In Silenzio” e “Io e Te per gli Altri Giorni”, tratta da “Parsifal” del ‘73. Dalla discografia degli anni ‘70 spiccano “Dammi Solo un Minuto”, “In Diretta nel Vento”, “Noi Due nel Mondo e nell’Anima”, “Pensiero” e “Tanta Voglia di Lei”. Dagli anni ‘80 e ‘90 trovano spazio diversi successi fra cui “Chi Fermerà la Musica”, “La Mia Donna”, “Il Cielo è Blu Sopra le Nuvole” e “Uomini Soli”. Una piccola parte del repertorio si basa comunque anche sui lavori più recenti: rappresentano la produzione dell’ultimo decennio “Domani”, “L’Aquila e il Falco” e “Stai Con Me”.

L’ultimo tour dei Pooh, organizzato in occasione dei loro 50 anni di carriera, è stato accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo cofanetto commemorativo “Pooh 50”, contenente 3 CD (o 5 vinili) e il DVD del concerto a San Siro dello scorso giugno, extra aggiunto solo nell’ultima ristampa del disco. Sono incluse nella collection le nuove versioni di cinque classici dei Pooh, registrati per l’occasione insieme a Riccardo Fogli: “Pensiero”, “Chi Fermerà la Musica”, “Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima”, “Pierre” e “Piccola Katy”. A questi brani si aggiunge l’inedito “Ancora una Canzone”: testamento spirituale dei Pooh, cantato in coro da tutti i membri del gruppo e posto non a caso come chiusura dei loro concerti.

Info

Pooh - L’Ultima Notte Insieme

Martedì 20 dicembre 2016 - ore 21:00

Palalottomatica - Piazzale Pier Luigi Nervi (Eur)

Biglietti sul sito www.ticketone.it