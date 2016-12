Capodanno al Teatro degli Audaci con "RUMORS"

Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre doppio concerto per Daniele Silvestri all’Auditorium Parco della Musica: saranno le uniche date invernali del nuovo “Acrobati in Tour”, intrapreso lo scorso anno per presentare l’omonimo disco.

Uscito lo scorso febbraio, “Acrobati”, è stato molto apprezzato dalla critica, che lo ha definito come il miglior lavoro che il cantautore abbia mai realizzato. Un’opera matura e impegnata sia nei testi sia negli arrangiamenti: mai banali, ma sempre nello stile che ha caratterizzato la sua musica.

Alle registrazioni hanno presto parte anche diversi artisti della scena indie italiana: Antonio Diodato, con cui duetta in “Pochi Giorni” e Diego Mancino, che ha collaborato al brano “L’Orologio”. Roberto dell’Era, bassista degli Afterhours, ha invece inciso le chitarre su “Un Altro Bicchiere”. Roy Paci ha curato le parti di fiati, oltre ad aver messo a disposizione il suo studio personale per le registrazioni. Guest star è invece Caparezza, che ha scritto una parte di “La Guerra del Sale”.

Gli spettacoli di fine dicembre presenteranno una scaletta di circa 30 canzoni, per la maggior parte classici, ma anche alcuni estratti dall’ultimo album: “La Mia Casa”, “Quali Alibi”, “Pochi Giorni” e naturalmente la title track. In apertura “Prima di Essere un Uomo”, tratta dall’omonimo album del ‘95; dallo stesso disco anche “L’Uomo col Megafono”, con cui esordisce al Festival di Sanremo e “Le Cose in Comune”. Dagli anni ‘90 anche “Strade di Francia” e “Cohiba”, posta di solito come encore. Le canzoni di “Unò-dué” del 2002 e “S.C.O.T.C.H.” del 2011, compongono buona parte del repertorio: “Salirò”, “L’Autostrada” e “Ma Che Discorsi”. Immancabile il singolo “Occhi da Orientale” del 2000 e ovviamente “La Paranza”, hit del 2007, tratta da “Il Latitante”.

Info

Daniele Silvestri - "La mia casa" - Acrobati in Tour

Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre 2016 - ore 21:00

Auditorium Parco della Musica - Via Pietro de Coubertin 30

27/12/2016 Sala Santa Cecilia ore 21:00

28/12/2016 Sala Santa Cecilia ore 21:00

Biglietti: da 21 a 40 € + diritti di prevendita. Biglietteria 892.101

Sito TicketOne:

http://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=campaign&campaign=call_center_892101

Sito ufficiale: http://www.danielesilvestri.it

Pagina Facebook ufficial:e https://www.facebook.com/danielesilvestriofficial/

Profilo Twitter ufficiale: @daniesilvestri

Profilo Instagram ufficiale: https://www.instagram.com/danielesilvestri.official/