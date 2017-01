Canzoni e Poesia dal Mondo: Tosca all’Auditorium Parco della Musica

Il 5 gennaio l'Auditorium Parco della Musica di Roma celebra le festività natalizie con un grande concerto: Rossana Casale salirà sul palco della Sala Petrassi con il suo nuovo progetto e album "Round Christmas", dedicato alle storie raccontate "attorno" al Natale da grandi autori della musica mondiale del '900, tra cui Tom Waits, Maria Bethânia, George Brassens, Gilberto Gil, Edith Piaf, Henry Salvador, Donald Y Gardner.

Dopo il disco "Merry Christmas in Jazz" del 2009, Rossana Casale torna a cantare del Natale con un concerto insolito, interpretando musiche e canzoni di culture diverse, unite sotto la stessa anima blues e jazz, accostando sacro e profano: il tradizionale "Silent Night" e "ChocolateJesus" di Tom Waits, "A cradle in Bethlehem" e "Invocação" di Maria Bethânia. I racconti crudi e poetici di George Brassens ne "Le Père Noël Et La Petite Fille" o di Edith Piaf con la sua toccante "Le Noel de la rue", contrapposti al gioco del brano del 1946 "All I want for Christmas ismytwo front teeth" (D Y Gardner) o "ZatYou Santa Claus", ai tempi interpretata dal grande Louis Armstrong.

Dopo aver concluso lo scorso ottobre una grande tournée di tre anni con il progetto dedicato a Giorgio Gaber "Il Signor G e l'Amore", Rossana Casale partirà in tour con "Round Christmas" toccando importanti locations italiane, tra cui il Parco della Musica di Roma e il Blue Note di Milano, accompagnata dal suo Rossana Casale Jazz Quintet formato con il pianista Emiliano Begni, Gino Cardamone alla chitarra e al banjo, il contrabbassista Ermanno Dodaro e Francesco Consaga impegnato al sax soprano e al flauto.

Ad aprire il concerto a Roma, la talentuosa cantante Violetta Zironi, finalista dell'edizione 2013 di X Factor.

"Il Natale deve essere, a mio parere, un tempo dove poter gioire ma dove è anche d'obbligo accendere il pensiero ed essere presenti al racconto dell'uomo in tutte le sue sfaccettature e la musica è l'unica cosa che ti dà la possibilità di farlo contemporaneamente. "

www.auditorium.com

PREVENDITE http://bit.ly/ticketROSSANACASALE

"Round Christmas" Lyrics Video: https://youtu.be/x_tzWCMlvcs