Canzoni e Poesia dal Mondo: Tosca all’Auditorium Parco della Musica

Il Vitala Festival inaugura il nuovo anno con un concerto tra i più attesi e richiesti dal pubblico della rassegna, il Live Gospel Concert dei Chicago High Spirits, che si esibiranno al Teatro San Genesio lunedì 9 gennaio 2017 alle ore 21,00 con una nuova formazione che unisce l’esperienza e il talento dei membri storici alla versatile fusione armoniosa dei nuovi artisti.

Questi magnifici interpreti condurranno il pubblico all'essenza della musica Spiritual e Gospel Song con un repertorio variegato e brillanti esecuzioni. Si distinguono infatti per la loro superba armonia e per la potenza vocale. Il costante impegno dei componenti è alla base dei successi ottenuti in tutto il mondo che li ha portati a collaborare con solisti di fama internazionale come Ramazzotti, Bocelli, Zucchero, Crawford, Amii Stewart, Baglioni, Ricciarelli, Gasdia. Importanti le loro partecipazioni ai Concerti in Vaticano per il Papa in Mondovisione e al Giubileo degli artisti entrambi.

Una serata emozionante per cominciare il nuovo anno con grande energia!

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, che presenta un calendario articolato (da Settembre 2016 a Giugno 2017) e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali che verranno ospitati. Ringraziamo il pubblico che segue la rassegna per il gentile sostegno e rinnovato interesse per questa nuova edizione del festival.

Il programma completo del festival al link http://www.teatrosangenesio.it/concerti.html

Pagina Facebook https://www.facebook.com/vitalafestival/

VITALA FESTIVAL 5° edizione

Eventi filantropici in sostegno di artisti in musica e arti visive

CHICAGO HIGH SPIRITS - LIVE GOSPEL CONCERT

Teatro San Genesio Via Podgora, 1 - Roma (Piazza Mazzini)

Lunedì 9 GENNAIO 2017 ore 21.00

Charlie Cannon, voce - Joy Garrison, voce - Kevin Ettienne, voce - Fatimah Provillon, voce - Davide Pistoni, piano e voce

BIGLIETTI

Intero 15€ (include primo drink al bar del foyer); Ridotto 13€ (studenti/bambini).

Info/prenotazioni: 347-8248661; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si consiglia la prenotazione

DALLE 20.00 sarà disponibile un SERVIZIO BUFFET pre-concerto:

Con il gentile sostegno di:

Verde Bistrot - via Ermete Zacconi 37; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; www.verdebistrot.it

Nanna Papera - catering per feste, cene, pranzi ed Eventi; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Noi Salon - www.noisalon.com