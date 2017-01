Personale di Rafael Y. Herman al Macro Testaccio

Sabato 28 gennaio torna a Stazione Birra la più famosa tribute romana di Bruce Springsteen: la E Street Of Fire, attiva dal 2004 in tutta Italia e con oltre 100 concerti alle spalle. Il loro nome prende spunto da quello della celebre E Street Band, che ha accompagnato dal vivo e in studio il Boss fin dal suo esordio negli anni ‘70.

Lo show intitolato “Blood Brothers” (come l’omonimo EP del’96), vedrà protagonisti sul palco anche tre guest star: Renato Tammi, Raffaele Pastore e Davide Balbini, tutti chitarristi che negli anni hanno collaborato più volte con la band.

L’attuale formazione del gruppo comprende anche coristi, percussioni e una sezione di fiati curata da Lorenzo Perracino, che suona flauto, thin whistle e sax, sulle orme del grande Clarence Clemons.

La scaletta del concerto prevede circa 30 canzoni, fra classici e brani più di nicchia. Immancabili alcuni celebri successi come “Streets Of Philadelphia”, “Glory Days”, “Born To Run” e “Hungry Heart”.

Bruce Springsteen, classe 1949, è uno degli artisti americani più amati nel mondo: attivo dal ‘72, con oltre 30 pubblicazioni nel corso della carriera, ha raggiunto la soglia dei 120 milioni di dischi venduti. Il suo più grande successo è stato “Born In The USA” dell’84, con il quale raccontando le gioie e i dolori della vita di tutti i giorni, ripropose in chiave rock quella tradizione cantautorale da “storyteller” che Bob Dylan aveva inventato negli anni ‘60.

Nonostante l’ultimo inedito “High Hopes” risalga al 2014, in questi anni sono stati rilasciati tre splendidi album dal vivo che raccontano la sua evoluzione artistica dall’80 ad oggi: “Arizona State University, Tempe 1980”, “The Christic Shows 1990” e “HSBC Arena, Buffalo, NY, 11/22/09”.

A settembre è stata inoltre pubblicata una raccolta di demo incise fra 1972 e 2012 intitolata “Chapter and Verse”. Oltre che per la musica, il Boss è noto anche per l’impegno nel sociale e per l’attiva partecipazione ai dibattiti politici americani.

Info

E Street Of Fire - Bruce Springsteen Tribute Band in “Blood Brothers”

Sabato 28 gennaio 2017 - ore 21:00

Stazione Birra - Via Placanica 172

www.estreetoffire.com