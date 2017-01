Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

E' partita ufficialmente lunedì 16 gennaio la caccia ai biglietti per quello che si prospetta come uno dei più attesi show dell’estate 2017. L’appuntamento con gli U2 è fissato a sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico: sarà l’unica tappa italiana del “The Joshua Tree Tour 2017”, tour mondiale che partirà a maggio in occasione del trentesimo anniversario dell’omonimo album.

Nonostante si siano esibiti in Italia diverse volte in questi anni, il loro ultimo show nella Capitale risale ad ottobre 2010. La scaletta abbraccerà l’intera tracklist di “Joshua Tree” e diversi classici come gli immancabili “Vertigo”, “Pride (In The Name Of Love)” e “I Will Follow”.

Lo spettacolo si preannuncia imperdibile anche per la guest star scelta in esclusiva per le date europee: Noel Gallagher, ex leader degli Oasis, e i suoi High Flying Birds.

Quinto disco della band irlandese, “The Joshua Tree” è stato pubblicato il 9 marzo 1987, dopo due anni di lavoro: manifesto della maturità artistica, contiene 11 tracce fra cui alcuni successi indimenticabili come “Where The Streets Have No Name”, “I Still Haven't Found What I'm Looking For” e “With or Without You”. Sfiorate le 30 milioni di copie vendute, venne premiato con il Grammy per il miglior album dell’anno. Nell’89 inoltre la rivista Rolling Stone lo inserì al 26° posto nella classifica dei 500 migliori dischi di tutti i tempi.

Info

U2 “Joshua Tree Tour 2017” + Noel Gallagher’s High Flying Birds

Sabato 15 luglio 2017 - ore 21.00

Stadio Olimpico

Biglietti su www.ticketone.it