Leonardo e il Volo: il Codice di Da Vinci esposto ai Musei Capitolini

Fra febbraio e marzo Luciano Ligabue farà tappa in tutti i principali palazzetti d’Italia per presentare il suo nuovo disco “Made in Italy”, pubblicato il 18 novembre 2016. La location scelta per i concerti romani è il Palalottomatica, dove terrà ben cinque spettacoli durante le prime due settimane del mese prossimo.

La scaletta comprende oltre tre ore di musica e si basa quasi integralmente su quella dello show dello scorso 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze: l’apertura dunque prevede un assaggio di classici come “Balliamo sul Mondo”, “Certe Notti” e “Una Vita da Mediano”, a cui segue poi la tracklist completa di “Made in Italy”. L’ultima parte del concerto invece raccoglie un’altra selezione di vecchi successi come “Happy Hour”, “Piccola Stella Senza Cielo” e “Urlando Contro il Cielo”.

“Made in Italy” è il primo concept album di Ligabue, definito da lui stesso come «una lettera d'amore frustrato per l’Italia»: quattordici canzoni per raccontare la storia di Riko, antieroe e alter ego dell’artista, che combatte giorno per giorno contro una vita tutta in salita. Il disco è stato anticipato fra settembre e novembre da “G Come Giungla” e dalla title track; il 20 gennaio è stato pubblicato infine come singolo anche il cavallo di battaglia “E’ Venerdì Non Mi Rompete i Coglioni”. A differenza degli ultimi dischi di Ligabue, “Made in Italy” riscopre quel sapore internazionale che ha caratterizzato buona parte della sua produzione: in particolare il sound sembra ispirarsi al rock pop americano degli anni ‘80 in uno stile che ricorda Springsteen e Dylan.

Info

Luciano Ligabue - Made in Italy Tour 2017

Palalottomatica - Piazzale Pier Luigi Nervi

Ore: 21:00

Le date fissate per febbraio sono:

Venerdì 3 - Sabato 4 - Lunedì 6 - Martedì 7 - Venerdì 10

Biglietti sul sito www.ticketone.it