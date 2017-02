Torna Canapa Mundi: tre giorni di informazione, cultura e divertimento per conoscere la Canapa

Venerdì 10 febbraio il Jailbreak invita sul palco i Backfire, prima tribute band italiana dei Bon Jovi, già ospiti fissi di molti famosi live club della Capitale. Con oltre 5 anni di attività alle spalle, si sono distinti per la fedeltà negli arrangiamenti e per l’incredibile somiglianza vocale fra il frontman Davide Matera e Jon Bon Jovi.

Completano la formazione Mirko Eramo alla chitarra, Aleks Ferrara al basso, Giancarlo Pieragostini alla batteria e Paolo Salvi alle tastiere, che ricoprono anche il ruolo di coristi nella maggior parte dei pezzi. Il sound del gruppo americano viene perfettamente centrato inoltre grazie all’utilizzo del “Talk Box”, un effetto di modulazione del suono particolarmente in voga negli anni ‘70 e ‘80, caratteristico di brani come “Living On A Prayer” e “It’s My Life”.

L’opening del concerto prevede invece alcuni classici degli U2, eseguiti dai Blue Sky, tribute romana della band irlandese, che proprio quest’estate tornerà a Roma dopo un lungo periodo di assenza.

I Bon Jovi nascono nel 1983 a Sayreville, New Jersey, dopo l’incontro fra il cantante Jon Bon Jovi e il tastierista David Bryan. Debutteranno lo stesso anno con il singolo “Runaway” e un tour internazionale come band di apertura per i concerti di ZZ Top e Kiss. Il successo internazionale arriva l’anno seguente con la pubblicazione di 7800° Fahrenheit, che contiene le celebri “Only Lonely” e “In And Out Of Love”. Nel corso della carriera non hanno mai cambiato il loro stile, rimanendo sempre devoti alla tradizione hard rock che li ha consacrati. Ad oggi i Bon Jovi mantengono la storica formazione originale, fatta eccezione per il chitarrista Richie Sambora, coautore di molti brani, che ha lasciato la band nel 2014 per dedicarsi alla carriera da solista. Nel 2016 è uscito il loro tredicesimo album in studio “This House Is Not For Sale”, magistrale esempio di rock made in Usa.

Info

Backfire - Bon Jovi Tribute; opening: Blue Sky - U2 Tribute

Venerdì 10 febbraio 2017 - ore 20:30

Jailbreak Live Club - Via Tiburtina 870

www.jailbreakliveclub.it