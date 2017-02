Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Venerdì 17 febbraio tornano sul palco del Geronimo’s gli High Scream Men, tribute romana dei mitici Van Halen. Come sempre la band sarà capitana da Rudy Costa, musicista di professione, nonché virtuoso della chitarra elettrica; al suo fianco solo basso e batteria, ispirandosi alla classica formazione ascoltabile in “Van Halen I” del ‘78.

Il frontman Marco Castellani interpreterà invece David Lee Roth, storico cantante durante il periodo d’oro del gruppo.

Il concerto prevede una scaletta con una selezione specifica dei brani più famosi, per un totale di circa 15 canzoni, fra cui “Jump”, “Eruption”, “Panama” e “Hot For Teacher”. Una cura particolare sarà riservata alla scelta della strumentazione, che ricade su una copia della nota “Frankenstrat” in coppia con il modello autografo “EVH Wolfgang”, lo stesso utilizzato da Eddie Van Halen negli ultimi 20 anni.

I Van Halen, con oltre 40 anni di carriera alle spalle, sono una delle band più iconiche della storia del rock, nonché una delle poche a poter vantare un doppio disco di diamante nella propria discografia. Il gruppo nasce nel ‘74 dopo che i tre fratelli Van Halen, accolgono nella formazione il cantante David Lee Roth: resterà con loro fino all’85, quando verrà sostituito da Sammy Hagar. I loro più grandi successi sono stati “Van Halen I”, disco d’esordio del ‘78 e “1984”, pubblicato lo stesso anno insieme al singolo “Jump”, che sarà secondo in classifica solo a “Thriller” di Michael Jackson. Nel ‘98 la carriera della band subisce una brusca frenata e sul punto di sciogliersi, interrompe l’attività discografica. Dal 2007, con il ritorno di David Lee Roth, ha ricominciato l’attività concertistica e nel 2012 ha inciso “A Different Kind Of True”, primo inedito dopo oltre 10 anni.

I Van Halen e in particolare il loro leader Eddie, verranno ricordati non solo per la loro musica, ma anche per aver ridefinito il modo di suonare la chitarra elettrica: il “tapping”, tecnica ampiamente utilizzata nelle loro canzoni, per esempio, è diventata uno standard in molti generi contemporanei.

Ice Scream Men - Van Halen Tribute

Venerdì 17 febbraio 2017 - ore 21:00

Geronimo’s Live Club

Via Appia Vecchia Sede 57

Prenotazioni: 06 930 9344