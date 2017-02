Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Sabato 25 febbraio il Cotton Club omaggia la memoria di Frank Sinatra, invitando sul palco la Great Beauty Swing Orchestra, nota big band romana specializzata in tributi jazz e swing.

Ispirandosi ai grandi complessi degli anni ‘50, il gruppo è composto da sette elementi: duetto ritmico di contrabasso e batteria, pianoforte, chitarra elettrica e una piccola sezione di fiati con sax tenore e tromba. Alla voce Marco Ricciardi, cantante versatile e crooner dai toni moderni sulla falsariga di Michael Bublé.

The Voice sarà ricordato attraverso i suoi brani più celebri, scelti in particolare dal repertorio del suo periodo d’oro, fra cui: “All or Nothing At All”, singolo di debutto del ‘39, “Goodnight Irene”, “Strangers In The Night” e “My Way”, brano fra i più coverizzati di sempre.

Non mancherà inoltre “New York, New York”, soundtrack dell’omonimo film, incisa originariamente nel ‘77 da Liza Minelli, e reinterpretata da Sinatra nel ‘79.

Francis Albert Sinatra nasce a Hoboken, New Jersey, nel 1915; comincia la carriera ventenne, ispirandosi ai grandi compositori jazz di inizio secolo, primo fra tutti Bing Crosby, autore del brano “White Christmas”, che diventerà una delle sue interpretazioni più di successo.

Durante gli anni ‘40 e ‘50 è una stella del panorama artistico americano: punta di diamante della Capital Records, “Ol' Blue Eyes” raggiunge nel giro di un decennio le radio di tutto il mondo, diventando uno dei primi fenomeni musicali internazionali. La sua carismatica presenza scenica e il carattere eccentrico lo consacreranno anche fra i divi di Hollywood dell’epoca, recitando in oltre 30 pellicole fra gli anni ‘40 e ‘60.

Il singolo “My Way” del ‘69, prima hit dopo un periodo altalenante, segna il suo definitivo e progressivo declino, soppiantato dalla nuova generazione di musicisti rock.

Nel ‘93 esce il suo ultimo singolo: “I’ve Got You Under My Skin”, già interpretato nel ‘63, registrato in coppia con Bono.

Nell’ottobre del ‘96, dopo un breve tour negli Stati Uniti, dichiara definitivamente l’addio alle scene. Morirà il 14 maggio del ‘98, a seguito di alcune complicazioni derivanti da un precedente infarto. Con ben 166 album, fra registrazioni dal vivo e in studio e oltre 2000 brani, Frank Sinatra rimarrà per sempre una leggenda della musica del Novecento.

Info

Great Beauty Swing Orchestra - Frank Sinatra Tribute

Sabato 25 febbraio 2017 - ore 21:00

Cotton Club

via Bellinzona 2