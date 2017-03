STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

Venerdì 10 marzo alla Locanda Blues tornano i Burning Bright, tribute romana dei Doors in attività dal 2001. Composta da chitarra, batteria e tastiera, è famosa per ispirarsi in tutto e per tutto alla formazione dei Doors, che come è noto, suonavano dal vivo senza bassista.

Era infatti l’eclettico Ray Manzarek, pianista del gruppo, a sostituire il quattro corde con una linea di basso sintetizzata all’organo elettrico. Lorenzo Monaci è l’anima del quartetto: frontman e cantante, conosciuto per la marcata somiglianza fisica e vocale con quella del “Re Lucertola”. In scaletta sono inseriti tutti i brani più celebri incisi fra ‘66 e ‘71, ovvero tutti quelli registrati con Jimi Morrison alla voce.

Sulla falsariga dei Doors, anche il loro nome si ispira ad un passo di Wlliam Blake: il riferimento è alla poesia “The Tyger”, raccolta nell’opera “Songs of Experience” del 1794.

I Doors, fondati da Jim Morrison nel ‘65 insieme a Ray Manzarek e Robby Krieger, sono stati una delle band più iconiche degli anni ‘60. Il loro nome prende spunto da una frase contenuta in “Il Matrimonio del Cielo e dell’Inferno” di Wlliam Blake: “The Doors Of Perception”. Pionieri del rock psichedelico, hanno contribuito al panorama “lisergico” dell’epoca con l’omonimo disco d’esordio pubblicato a gennaio del ‘67 e “Strange Days” uscito a settembre dello stesso anno in chiusura della “Summer of Love”, inaugurata dal “Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band” dei Beatles.

Fra i loro più grandi successi ricordiamo “Light My Fire”, “People Are Strange”, “Riders On The Storm” e “Roadhouse Blues”. Jim Morrison muore nel luglio del ‘71, ma i Doors continuano comunque l’attività per altri due anni registrando alcuni disastrosi album, fra cui “Full Circle”, noto principalmente per il singolo “The Mosquito”. L’ultimo lavoro inedito risale al ‘78, “An American Prayer”, nato sovrapponendo alcune registrazioni di Jim Morrison a nuove trecce inedite, composte per l’occasione.

Burning Bright - The Doors Tribute

Venerdì 10 marzo 2017 - ore 21:00

Locanda Blues - Via Cassia 1284