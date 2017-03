STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

Nuovo e ultimo appuntamento da non perdere al Teatro Eliseo con l’Orchestra NuovaKlassica, domenica 12 marzo alle 11.30, le più belle musiche del tango argentino nel magico “Racconto in musica” HISTORIA DE MI TANGO!

L'Orchestra Nuovaklassica, accompagnata dalle parole dell’attrice Angela Di Sante (testo di Alessandra Avino), racconterà con le note dei grandi compositori Piazzolla, Gardel, Troilo e Rodriguez la magia del tango, tutto visto dagli occhi di una donna italiana migrata in Argentina!

Parola e musica si fonderanno in una narrazione che calerà lo spettatore nei primi anni del 900, ripercorrendo, grazie anche alle suggestive immagini multimediali a cura di Gianpaolo Bertoncin, un periodo storico denso di trasformazioni e contaminazioni culturali.

Ad arricchire il concerto e la narrazione, i maestri di tango argentino Luciano Donda e Cinzia Lombardi attraverso il linguaggio del corpo racconteranno il meraviglioso viaggio della protagonista nel mondo del tango.

Con questo concerto NuovaKlassica chiude la stagione concertistica 2016/2017 al Teatro Eliseo e prosegue il suo intento di promozione della musica e della comprensione del suo linguaggio, per gustarne ogni aspetto e il meraviglioso mondo che in essa si racchiude.

HISTORIA DE MI TANGO di Alessandra Avino

Tra le due guerre mondiali una giovane emigrante italiana sbarca a Buenos Aires. Dopo un lungo viaggio, Bianca raggiunge il paese in cui molti emigranti, non solo italiani, trovano fortuna. Tra incontri solidali e scontri di quotidiana violenza, Bianca scoprirà il tango, riconoscendolo come espressione seducente di una drammatica difficoltà esistenziale. Quella praticata dalla protagonista è una danza carica di eros ̶ l’amore che dà la vita ̶ , ma allo stesso tempo di thanatos ̶ la morte che ognuno porta dentro di sé. Il duello, l’attesa, l’abbandono, l’abbraccio. Il tango è la vita stessa ed è al contempo catarsi figurata di innamoramento e malinconia.

Historia de mi tango

ORCHESTRA NUOVAKLASSICA

Musiche di A.Piazzolla, C.Gardel, A.Troilo e E.Rodriguez

Direttore d’orchestra Carlo Stoppoloni

Attrice Angela Di Sante

Voce Alessandro Contini

Testo di Alessandra Avino

Scenografia multimediale Gianpaolo Bertoncin

Domenica 12 marzo ore 11.30

Teatro Eliseo

Via Nazionale, 183 Roma

Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 10.00 – 19.00

Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it

Call center Vivaticket: 892234

Prezzi platea 16 euro/ragazzi 13 euro – galleria 11 euro