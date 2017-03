Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Emanuele Stracchi, vincitore del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Premio Clivis 2016, nell'ambito della Ia Stagione Concertistica Internazionale "Classici ...Incontri 2016/17" terrà presso la Sala Baldini a Roma (Piazza Campitelli, 9) domenica 19 marzo alle ore 19.00 il recital pianistico "Dal romantico al Jazz".

Il programma del concerto per pianoforte è un excursus in musica tra composizioni di Robert Schumann, Bela Bartok, George Gershwin, Friedrich Gulda. Emanuele Stracchi è un pianista e musicista versatile, il suo repertorio spazia dal piano solo passando per la musica da camera, fino ad arrivare al Jazz. Nel ruolo di pianista solista, di camerista e di maestro sostituto ha collaborato in svariati contesti artistico-musicali, compresa l’Opera Lirica e diverse prime esecuzioni assolute di autori contemporanei.

Per lui il compositore Gabriele Cosmi ha scritto Guadix IV (ed. Suvini Zerboni), eseguito in prima assoluta a Venaria Reale di Torino.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 3139719, scrivere alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o visitare il sito internet www.clivis.it e la pagina Facebook della Clivis www.facebook.com/senzacquamichela



https://emanuelestracchi.wordpress.com/

https://www.youtube.com/watch?v=hakUFnvJzwo

https://soundcloud.com/emanuele-stracchi/gershwin-tre-preludi-estracchi-piano-gubbio-summer-festival-2016