Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Venerdì 17 marzo il mitico “Motown Sound” rivive fra le mura del Big Mama: protagonista dello show è Riccardo Rinaudo, vocalist e session man per molti grandi artisti italiani come Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Renato Zero. Lo accompagnano sul palco Claudio Bielli alle tastiere, Alfredo Bochicchio alla chitarra, Patrizio Sacco al basso e Marco Monaco alla batteria. La scaletta prevede le canzoni più famose pubblicate dall’etichetta americana nel corso degli anni ‘60 e ‘70, riadattate allo stile minimale del quartetto: il sound dell’età d’oro della Motown era infatti noto per i vistosi arrangiamenti di archi e di fiati e per le numerose parti strumentali sovraincise.

Fondata nel 1958 dal musicista Berry Gold, la Motown Record è una storica etichetta discografica americana, meglio nota per aver portato al successo Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, Lionel Richie e Michael Jackson. Pubblicando esclusivamente soul e blues, ha rappresentato la culla dell’R&B, introducendo un sound innovativo denominato proprio “Motown Sound”. Insieme alla sua rivale, la Stax Records, ha contribuito inoltre all’integrazione della comunità afroamericana negli Stati Uniti avvicinando alla musica nera il grande pubblico. Proprio i Beatles, su indicazione del loro produttore George Martin, per sfondare in America scelsero di incidere nel ‘63 alcune cover dei successi della Motown: “Money” di Barrett Strong, “Please Mr. Postman” delle Marvelettes e “You Really Got an Hold on Me” di Smokey Robinson. Il brano più iconico mai pubblicato dall’etichetta è sicuramente “What’s Going On”, registrato nel ‘70 da Marvin Gaye e considerato una pietra miliare della black music americana. Alla fine degli anni ‘80, dopo un periodo di crisi economica, Berry Gold cedette l’etichetta alla MCA. Dal ‘96 è una divisione della Universal Music, con cui ha prodotto dischi per Beyoncé, Bruno Mars e Akon.

Info

Riccardo Rinaudo’s Motown Sessions

Venerdì 17 marzo 2017 - ore 21:00

Big Mama - Vicolo San Francesco a Ripa 18

www.bigmama.it