Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Arriva a Roma la seconda parte della rassegna targata iCompany, iWORLD 2017, che porta all’Auditorium Parco della Musica di Roma il meglio della world music italiana: iWORLD Reloa-ded! Tra tradizione e innovazione, tra contaminazioni e sperimentazioni, la musica popolare italiana si eleva e invade i palchi del tempio della musica a Roma.

MARINA REI

Si parte il 6 aprile con Marina Rei, una delle artiste più complete della scena musicale italiana, da marzo in tour con il suo Unplugged Tour 2017.

Alternandosi tra chitarra, batteria e pianoforte, la cantautrice interpreterà i suoi brani in una veste insolita, accompagnata dal violoncellista Mattia Boschi.

Un progetto unico nel suo genere nel quale Marina Rei porrà l’accento sulle sue doti di raffinata cantautrice, nonché di talentuosa musicista.

MALDESTRO

Il 13 aprile toccherà a Maldestro calcare il palco del tempio romano della musica, sul quale è salito solo pochi mesi fa in apertura al Maestro James Senese. Fresco del secondo posto al Festival di Sanremo 2017, nella sezione giovani proposte, del premio della critica Mia Martini, del Premio Lunezia e di quello Assomusica, il cantautore napoletano si appresta a far uscire il suo nuovo lavoro in studio.

MIMMO CAVALLARO

Il 10 maggio andrà in scena la grande musica popolare calabrese, con Mimmo Cavallaro, il profeta della tarantella calabrese ed artista più rappresentativo del nuovo cantautorato popolare calabrese che è da poco uscito con “Live in studio”, il suo ultimo lavoro, che raccoglie i migliori brani rielaborandoli con un sound rinnovato.

TERESA DE SIO

Si chiude il 22 maggio con Teresa De Sio, cantautrice libera, indipendente, innovatrice e sperimentatrice. In tour con “Teresa canta Pino”, tributo a Pino Daniele, con il quale l’artista napoletana torna dopo cinque anni dall’ultimo “Tutto torna”. Quindici tracce, per quindici capolavori del compianto artista, riarrangiati alla maniera della De Sio, più un inedito, “’O Jammone”.

Mediapartner ufficiale della rassegna è Rockol.it

iCompany plays in Auditorium

iWORLD Reloaded

giovedì 6 aprile | Marina Rei | Teatro Studio

giovedì 13 aprile 2017 | Maldestro | Sala Petrassi

mercoledì 10 maggio 2017 | Mimmo Cavallaro | Teatro Studio

lunedì 22 maggio 2017 | Teresa De Sio | Sala Sinopoli