Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Mercoledì 22 marzo al Teatro Studio dell'Auditorium Parco della Musica il secondo appuntamento della rassegna "Incontri in Jazz" della New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini, appena nominata Orchestra Residente dell'Auditorium. Ospite di questo concerto, l'eclettica e virtuosa cantante Greta Panettieri.

"Una grande felicità per la nomina della New Talents Jazz Orchestra come Orchestra Residente dell'Auditorium Parco della Musica: il coronamento del grande impegno degli ultimi anni per i tanti progetti e concerti realizzati in Italia. L'Orchestra, formata da giovani talenti, ha affermato il suo valore musicale eterogeneo legato non solo al jazz classico, come ha testimoniato anche l'album "Extempora" edito lo scorso anno proprio da Parco della Musica Records con special guest Daniele Tittarelli. Ci auguriamo che la sinergia con l'Auditorium possa solidificarsi ulteriormente attraverso le varie iniziative che organizzeremo."

Mario Corvini

Dopo il grande successo del primo concerto con ospite Roberto Gatto, mercoledì 22 marzo al Teatro Studio "Gianni Borgna" dell'Auditorium Parco della Musica, un nuovo appuntamento della rassegna "Incontri in Jazz" della New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini, appena nominata Orchestra Residente dell'Auditorium Parco della Musica.

Grande ospite, la cantante Greta Panettieri per il concerto dal titolo "Da New York a Rio", un viaggio nel repertorio americano e brasiliano più affascinante: dai classici di Duke Ellington a quelli di Tom Jobim, Chico Buarque, De Barros, passando per grandi interpreti quali Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Elis “Uragano” Regina, Mina. Con arrangiamenti firmati da Mario Corvini, più una versione del brano "Conversazione" di Amurri/Canfora arrangiata da Maurizio Giammarco e un'originalissima versione di "One Note Samba" arrangiata da Pino Iodice. Sarà eseguito anche un brano scritto da Greta insieme ad Andrea Sammartino, dal titolo "Guessing & Surmising" tratto dal suo album "Under Control" e riarrangiato da Mario Corvini.

Mario Corvini: "Era tanto che pensavo ad una collaborazione con Greta, finalmente si è presentata l’occasione giusta. Una cantante assolutamente eclettica, agile e al contempo con una profondità nel linguaggio incredibile, in termini di paragone come un trombettista hard bop e un sassofono tenore alla Webster, la sua voce mi ha sempre affascinato e stimolato a punto da immaginarla in un contesto di jazz orchestra in maniera calzante e dinamica. Sarà di sicuro una serata molto particolare e divertente, non vedo l’ora."

Greta Panettieri: "L'incontro con Mario Corvini è permeato di quella strana magia di quando le cose sono "meant to be": tutto succede naturalmente e facilmente. Sono felicissima di essere colei che darà voce ad una serata di musica strepitosa e soprattutto di poter cantare alcuni dei brani che da sempre alimentano il mio grande amore per il Jazz e per la Bossa Nova."

Greta Panettieri, cresciuta artisticamente a New York e tornata da qualche anno in Italia, è ormai nota come una delle cantanti più eclettiche e virtuose del panorama italiano, dalla grande intensità interpretativa. Tornata in "patria", ha collaborato con artisti come Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere, Gegè Telesforo, Claudio "Greg" Gregori, Piji Siciliani e Max Ionata, mentre le sue avventure artistiche nella Grande Mela sono state immortalate in un libro a fumetti: la Graphic Novel "Viaggio in Jazz". Dalla personalità vulcanica, Greta è anche compositrice, autrice di testi e multistrumentista, suonando violino, pianoforte e chitarra.

Dal 2017 la New Talents Jazz Orchestra, fondata e diretta da Mario Corvini, diviene Orchestra Residente dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Formata da giovani talenti del panorama jazz italiano, la compagine si è distinta negli ultimi due anni per il grande successo dei suoi concerti e la brillantezza dei suoi arrangiamenti, volti sempre all’incontro con solisti e alla sperimentazione esecutiva.

Gli altri appuntamenti della rassegna "Incontri in Jazz":

Il 14 aprile sarà la volta del trombettista Claudio Corvini, uno degli interpreti più profondi del panorama jazzistico italiano, con l’omaggio a Miles Davis “Miles Chronicles (Miles attraverso i periodi)”. Davis è sicuramente il più importante e influente musicista della storia del jazz, dotato di uno sguardo attento a tutto ciò che lo circondava e alle novità che di volta in volta si presentavano. In questo concerto, Claudio Corvini interpreta insieme alla New Talents Jazz Orchestra quella visione che Gil Evans usava per Miles, esaltandone il fraseggio e la liricità. Dai brani “Budo”, “Straight No Chaser”, “La Nevada Blues”, “Milestones”, per poi passare al Miles elettrico degli anni '60, e le celebri e memorabili sessioni di “Miles Ahead” e “Sketches of Spain”.

Il 6 maggio l’Orchestra incontra giovani talenti del jazz italiano per “Max Sweet Love”: un tributo speciale al grande sassofonista Massimo Urbani, fonte d’ispirazione per i musicisti di questa e delle generazioni future. Special guest della serata, Maurizio Urbani accanto a giovani e talentosi musicisti esterni all'Orchestra. Il repertorio vedrà i brani più rappresentativi di Max e alcune delle sue composizioni, con arrangiamenti realizzati da Mario Corvini, Maurizio Miotti e i membri della NTJO Riccardo Nebbiosi e Nicola Tariello, più letture dell’autrice Paola Musa tratte dal libro biografico "Go Max Go" (Ed. Arkadia).

Per il quinto e ultimo appuntamento della rassegna, mercoledì 28 maggio, la New Talents Jazz Orchestra ospita il pianista Enrico Pieranunzi. Molti sono i suoi lavori per le grandi formazioni jazz orchestrali, partendo dagli anni '80 per Art Farmer fino ad arrivare al recente lavoro realizzato con la Brussels Jazz Orchestra. La sua musica ha un'adattabilità a molteplici interpretazioni: sia in trio che in big band le sue melodie ispirano colori nuovi nelle orchestrazioni. Il repertorio eseguito sarà principalmente composto da musiche di Pieranunzi, con arrangiamenti firmati da lui stesso e da Mario Corvini, ripercorrendo le sue favolose composizioni come “Night Bird”, “Soft Journey”, “The Real You”, “The Weawer”.

CONTATTI

Ingresso €15 - Prevendite TicketOne: http://bit.ly/ticketsGRETAorchestra

www.auditorium.com www.ntjorchestra.it