Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Le leggende del rock and roll californiano, alla soglia dei 60 anni di carriera, si esibiranno nella Capitale il 27 giugno, unica data italiana del loro tour europeo. L’appuntamento con Brian Wilson e compagni è al Parco della Musica, location ideale per il sound della band, rispetto al grande palco di Capannelle che l’aveva ospitata durante il Rock in Roma del 2012.

L’occasione per tornare dal vivo in Europa è il 50esimo anniversario di “Pet Sounds”, storico disco pubblicato il 16 maggio ‘66, considerato il più grande successo del gruppo. L’album è famoso soprattutto per essere stato il primo lavoro ad abbandonare i ricorrenti temi delle spiagge assolate, del mare e delle belle ragazze: cliché sui quali avevano costruito il loro successo durante i primi anni ‘60.

“Pet Sounds” vanta una splendida tracklist composta da 13 brani fra cui “Wouldn’t Be Nice”, “Sloop John B” e la straordinaria “God Only Knows”. Anche la celebre “Good Vibrations” doveva essere originariamente inclusa, ma venne scartata per decisione di Brian Wilson, che non era soddisfatto dell’arrangiamento. Il nome “Pet Sounds” pare ispirarsi ad un commento del cantante Mike Love, particolarmente irritato, dopo aver ascoltato le prime demo dell’album: «Who's gonna hear this shit? The ears of a dog?». Nonostante il nome ironico, la rivista Rolling Stones lo ha inserito al secondo posto nella lista dei 500 migliori dischi rock di sempre, al di sotto solo di “Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club”, che paradossalmente nasce come il tentativo di Paul McCartney di imitare i Beach Boys.

A Roma tornano nella loro classica formazione con Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston e David Marks. La scaletta si ispirerà per buona parte a quella dell’ultima esibizione a Capannelle, sfiorando le tre ore di concerto.

Info

The Beach Boys - Pet Sounds 50th Anniversary

Martedì 27 giugno 2017 - ore 21:00

Auditorium Parco della Musica - Viale Pietro de Coubertin 10

Biglietti su www.ticketone.it e www.prontoticket.it