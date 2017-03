Manifestazioni del 25 marzo: ecco tutte le deviazioni dei mezzi pubblici

Domenica 26 marzo la poliedrica cantante, reduce da un tour in Canada, torna live al Teatro Studio dell'Auditorium Parco della Musica con una inedita formazione quartetto, per un viaggio emozionale tra canzone d'autore, jazz, world music ed eleganti lampi rock.

Un viaggio emozionale tra canzone d'autore, jazz, world music ed eleganti lampi rock: domenica 26 marzo Ilaria Patassini, in arte Pilar, torna sul palco del Teatro Studio "Gianni Borgna" dell'Auditorium Parco della Musica, a un anno e mezzo dal live di presentazione del suo terzo album "L'amore è dove vivo".

Per questo concerto, la cantante ha scelto la formazione quartetto; con lei sul palco, tre fra i migliori musicisti della scena musicale romana: il pianista Roberto Tarenzi, il contrabbassista Andrea Colella, il batterista Alessandro Marzi.

Dalla personalità artistica multipla e sfaccettata, nonché interprete in cinque lingue - francese, inglese, portoghese e spagnolo oltre all'italiano - Pilar si autodefinisce "cantante da recital accademica e randagia". Dall'uscita dell'ultimo disco, si è naturalmente evoluta la sua percezione musicale: una fase di transizione che mira ad un prossimo album, e una vocazione naturalmente crossover che il pubblico ritroverà nelle sue interpretazioni sul palco del Teatro Studio.

Pilar è reduce da un lungo tour in Italia e una tournée in Canada insieme ai musicisti italo-canadesi Michael e Roberto Occhipinti e al clarinettista americano Don Byron, con cui lo scorso dicembre si è esibita nelle location e nei festival canadesi più importanti, tra cui la prestigiosa Koerner Hall di Toronto, la ChamberFest di Ottawa, il Vancouver International Jazz Festival, il Saskajazz e il Toronto Jazz Festival.

Cantante, autrice e poliedrica performer, Pilar ha all'attivo tre album a suo nome: "L'amore è dove vivo" (Esordisco/Audioglobe, 2015), "Sartoria Italiana Fuori Catalogo”(Esordisco, 2011), “Femminile Singolare” (VCM/01, 2007) e svariati featuring discografici.

Hanno scritto per lei Bungaro, Pacifico, Mauro Ermanno Giovanardi, Sandro Luporini, Joe Barbieri, Tony Canto. Negli ultimi due anni ha svolto tournée in Italia e Canada calcando palchi importanti e prestigiosi club, fra gli altri Auditorium Parco della Musica di Roma, Blue Note di Milano, Piccolo Regio e Salone del Libro di Torino, Festival La Grande Invasione e Teatro Cimarosa di Ivrea, Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, Bravo Cafè di Bologna, Festival Leo Ferrè, Festival di Santa Fiora in Musica, ChamberFest (Ottawa), The Rex, International Jazz Festival e Koerner Hall (Toronto), International Jazz Fest e The Cultch (Vancouver), Saskajazz e The Bassement (Saskatoon). Dal 2012 collabora con la RSI (Radio Svizzera Italiana) in qualità di autrice, conduttrice e cantante. Dal 2015 è docente di interpretazione presso l'accademia Officina Pasolini di Roma diretta da Tosca.

Figlia di una formazione onnivora, randagia e accademica (è diplomata al Conservatorio in Canto e Musica da Camera), canta in italiano, francese, spagnolo, inglese, portoghese. Ama l’autunno, i frutti di stagione, le cuciture a vista, il profumo dell’origano, la prua delle barche a vela e i cani a passeggio del sabato mattina; detesta il touch screen, la vaniglia e tutti i personaggi de “I promessi sposi”.

INFO E CONTATTI

Domenica 26 marzo ore 21

Teatro Studio Auditorium Parco della Musica

Posto Unico €12 Prevendite: Tel. 892.101 TicketOne: http://bit.ly/PilarTicketOne

Info: http://bit.ly/PilarAuditorium