Manifestazioni del 25 marzo: ecco tutte le deviazioni dei mezzi pubblici

Giovedì 13 aprile l’Auditorium Parco della Musica ospita il più famoso tributo a livello europeo degli Abba, gruppo cult degli anni ‘70. Gli Abba Dream, anch’essi svedesi, si esibiscono regolarmente in tutto il continente dal 2010: i loro show sono famosi per la perfezione nelle esecuzioni e per l’eccentrico outfit dei suoi membri, rigorosamente in stile vintage.

Il complesso è composto da quattro strumentisti (basso, chitarra, tastiera e batteria), e due vocalist nei panni di Agnetha Fältskog e Frida Lyngstad. Il concerto propone una ventina di brani scelti dal repertorio della band, fra cui “Dancing Queen”, “Mamma Mia” e “The Winner Takes It All”.

Gli Abba, sono stati il gruppo più famoso e rappresentativo del pop scandinavo, nonostante la loro brevissima storia. Nati in Svezia nel ‘70, fra ‘73 e ‘81 sfornano decine di singoli di successo con i quali scalano le classifiche di tutto il mondo, diventando un’icona della musica di quel decennio. Sfondano a livello internazionale nel ‘74, dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest con l’energica “Waterloo”, ispirata ai classici rock and roll americani degli anni ‘50. Si sciolgono nell’82, all’apice del successo: nessuna reunion è mai stata organizzata, neppure nel 2010 per suonare in occasione del loro inserimento nella Rock And Roll Hall Of Fame. Negli ultima anni le canzoni degli degli Abba sono tornate di moda grazie al musical “Mamma Mia!” del ‘99 e al film omonimo del 2008.

Info

Abba Dream - The Ultimate ABBA Tribute Show

Giovedì 13 aprile 2017 - ore 21:00

Auditorium Parco della Musica

Via Pietro de Coubertin 30

Biglietti su www.ticketone.it