“A spasso con Ettore, alla scoperta del Patrimonio Artistico del nostro Paese”

Domenica 23 aprile i Simple Minds tornano a Roma ospitati dall'Auditorium Conciliazione. Il prossimo mese il gruppo scozzese sarà infatti in tour in Italia per presentare “Acoustic”, primo loro disco interamente registrato unplugged, ovvero senza strumenti elettrificati.

L’album è stato pubblicato lo scorso 11 novembre ed è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, che ha apprezzato la decisione dei Simple Minds di proporre solo classici già molto amati. “Acoustic” nasce infatti come un nostalgico omaggio agli anni ‘80, diretto espressamente ai fan storici della band. La tracklist conta 12 brani (15 nella versione LP); fra questi spiccano per creatività nell’arrangiamento “Don’t You (Forget About Me)”, “Promised You A Miracle” e “Glittering Prize.

Dell’originale formazione dei Simple Minds saranno presenti i membri fondatori Jim Kerr e Charlie Burchill, rispettivamente cantante e chitarrista del complesso. Li accompagnano una seria di turnisti fra cui Mel Gaynor, batterista fisso dal 2002.

Il genere unplugged ha preso piede durante gli anni ‘90, quando MTV presentò una serie di concerti di musicisti famosi in chiave acustica. Hanno partecipato a “MTV Unplugged” molti celebri artisti fra cui Nirvana, Oasis, Bob Dylan e Eric Clapton.

Info

Simple Minds - Acoustic Tour

Domenica 23 Aprile 2017 - Ore 21:00

Auditorium Conciliazione - Via della Conciliazione 4

www.ticketone.it