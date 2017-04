“A spasso con Ettore, alla scoperta del Patrimonio Artistico del nostro Paese”

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della cultura e folklore argentino: il Primo Festivalito di Folklore e Tango a Roma - Origenes Festivalito - dal 14 al 16 aprile 2017 presso la milonga El Arrabal, in Via Luigi Bombicci, 60.

Saranno in programma 10 ore di ballo con lezioni di Folklore e Tango con alcuni dei più rappresentativi Maestri della scena europea e mondiale. Non mancheranno le “Charlas” sulla storia e aneddoti con invitati di lusso, attraverso una “Peña” con música dal vivo e con una Milonga “El Arrabal” con cortine di Folklore dal vivo.

Si alterneranno 7 musicalizadores con esperienza internazionale e inoltre ci sarà un evento speciale di fotografia: “Fotografia tra Folklore e Tango... scrivere con la luce” e un gran finale la Domenica di Pasqua con le nostre usanze e tradizioni attraverso una Gran Fiesta final e Asado Argentino!

In più a chiudere il Festivalito ci sarà un “After Festivalito” (con Folklore e Milonga) nella Locanda Libre di Latina - lunedì di Pasquetta 17/4 da mezzogiorno fino a tarda notte - con lezione di Folklore a cura di Emilio Cornejo e Milonga con più Tdj locali. Per chi arriva in treno è previsto un servizio navetta e delle convenzioni con B&B e alberghi vicini.

Il Primo Festivalito di Folklore e Tango a Roma

ORIGENES FESTIVALITO

14,15 e 16 Aprile 2017

Roma, Italia

L’intero PROGRAMMA può essere visualizzato visitando il sito http://origenesfestivalito.com/

ARTISTI E PARTECIPANTI

Emilio Cornejo (Folklore/Arg)

Santiago Castro (Tango/Chile)

Antonella Terrazas (Folklore/Tango/Arg)

Lucas Di Giorgio (Tango/Arg)

Jimena Romero Barbieri (Tango/Arg)

Safyra y su Arpa (Musica/Arg)

Jorge Omar Sosa (Musica/Arg)

Los Farias (Musica/Arg)

Gerardo Quiroz (Charla/Arg)

Roberto Minozzi (Charla/Ita)

Hector Mateo Lupin (Charla/Arg)

Max Civili (Charla/Ita)

“Zamacueca” Grupo de Folklore en Roma (Arg/Ita)

Musicalizadores, Susanna Arbitrio (Ita) Sebastian Mendez (Arg) Luis Goñi (Arg), Juan Mateo Lupin(Arg), Santiago Castro (Chile), Emilio Cornejo (Arg),

Umberto Principale "El Prince" (Ita)

Matteo Marotta (Workshop di Fotografia/Ita)

Fabrizio Brugnoletti (Video/Ita)

Cinzia Purificati (Catering/Ita)

Centro Culturale Luigi Bombicci

Via Luigi Bombicci, 60, Roma, Italia (Metro B Pietralata)

Info e prenotazioni Festivalito 331.2156776 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pagina FB https://www.facebook.com/origenesFestivalito/

www.facebook.com/events/797503490415940/