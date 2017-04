Spartaco. Schiavi e padroni a Roma; al Museo dell'Ara Pacis

Lunedì 24 aprile Mario Biondi farà tappa all’Auditorium Parco della Musica, per presentare dal vivo il suo ultimo lavoro discografico “Best of Soul”.

L’album è stato pubblicato lo scorso novembre e rappresenta il traguardo dei 10 anni di carriera. Ispirandosi dunque a “Handful of Soul”, con cui ha sfondato in Italia nel 2006, anche il nuovo disco si presenta come una collection di classici r&b e soul: ben 22 brani, di cui 7 inediti. La raccolta è suddivisa su due cd: il primo, contiene la produzione più recente e le canzoni più note di “Handful Of Soul”; il secondo invece è un mix dei successi degli ultimi anni.

In apertura la hit invernale “Do You Feel Like I Feel”, a cui seguono i brani d’amore “Chilly Girl” e “You Are My Queen”. “Mystery Of Man”, spicca per arrangiamento e testo come uno dei momenti più intensi della compilation. Gli altri inediti sono “I Will Never Stop Loving You” e “Stay With Me”, pezzi orientati verso un funk dance d’altri tempi.

Spostano invece l’album su atmosfere dai toni latin “Rio The Janeiro Blue” e “This Is What You Are”, registrate insieme agli High Five Quintet. Il gospel “Gratitude” è l’ultima novità ed è posta in testa al secondo disco. Fra tracce molto conosciute come “Love Is a Temple”, “Shine On” e “Another Kind Of Love”, compare anche “Deep Space”, frutto della collaborazione con il James Taylor Quartet, complesso acid jazz britannico.

La raccolta si chiude con un omaggio a Lionel Richie, artista di riferimento per Mario Biondi fin dalla gioventù: a lui è dedicata la cover di “Nightshift”, singolo pubblicato originariamente nell’85 dai Commodores.

Info

Mario Biondi - Best Of Soul Tour 2017

Lunedì 24 aprile 2017 - ore 21:00

Auditorium Parco della Musica - Via Pietro de Coubertin 30

Biglietti su www.ticketone.it