Spartaco. Schiavi e padroni a Roma; al Museo dell'Ara Pacis

Musicaimmagine nel periodo delle festività pasquali, insieme a numerosi partner internazionali, propone un florilegio di iniziative:

domenica 16 aprile ore 19:30, la messa della solennità di Pasqua nella Chiesa teutonica di Santa Maria dell’Anima, con la Spatzen-Messe K220 e il Regina Coeli K276 di Mozart eseguiti dalla Cappella Musicale di S. Maria dell’Anima;

martedì 18 aprile dalle ore 10:00 alle 20:00 - per le Giornate carissimiane “nei luoghi del Maestro” che ogni anno ricordano Giacomo Carissimi, grande Maestro del barocco romano - la Giornata di studi, la Visita guidata all’Oratorio del SS.mo Crocifisso con Claudio Strinati e il Concerto spirituale nella Basilica di Sant’Apollinare con musiche oltre che di Carissimi, in prima esecuzioni moderna del suo “primo successore all’Apollinare”, il Maestro di cappella tolentinate Giuseppe Spoglia (1639 – 1713);

mercoledì 19 aprile ore 20:00, il concerto nella straordinaria loggia di Villa Lante al Gianicolo per la XVI stagione de “L’Orecchio di Giano”, nel quale l’Ensemble Seicentonovecento interpreta composizioni del Carissimi conservate nella Collezione Santini di Münster e, in prima esecuzione assoluta, un Omaggio a Johann Joachim Winckelmann nel terzo centenario della nascita del grande storico, filosofo e archeologo tedesco: quel “teatro allegorico e fantastico per voci e strumenti” I naviganti del Tempo che Flavio Colusso ha composto su commissione del Festival Wunderkammer di Trieste.

domenica 16 aprile – ore 19 :30 La via dell’Anima

ROMA Chiesa di Santa Maria dell’Anima, via S. Maria dell’Anima 65

Solennità di Pasqua

musiche di Mozart (Spatzen-Messe K220, Regina Coeli K276), Colusso, gregoriano

Cappella Musicale di Santa Maria dell’Anima | dir. Flavio Colusso

ingresso libero

mercoledì 18 aprile Giornate Carissimiane

ore 10-16:00 GIORNATA DI STUDI/TAVOLA ROTONDA Sala Accademica del PIMS [piazza Sant’Agostino 20a]

con Flavio Colusso, Vincenzo De Gregorio, Eddi De Nadai, Markus Engelhardt, Johann Herczog, Arnaldo Morelli, Ugo Onorati, Paolo Paoloni, Maurizio Pastori, Markus Pillat, Giancarlo Rostirolla, Claudio Strinati, Michele Vannelli, Walter Testolin

ore 16:30 VISITA GUIDATA Oratorio del SS.mo Crocifisso [piazza dell’Oratorio]

con Claudio Strinati

ore 19:00 - CONCERTO SPIRITUALE Basilica di Sant’Apollinare [piazza Sant’Apollinare 49]

Ensemble Seicentonovecento, Flavio Colusso direttore

musiche di Giacomo Carissimi e Giuseppe Spoglia “primo successore del Carissimi all’Apollinare”

ingresso libero

mercoledì 19 aprile – ore 20:00 L’Orecchio di Giano / Giornate Carissimiane

ROMA Villa Lante al Gianicolo, passeggiata del Gianicolo 10

I naviganti del Tempo.2

musiche di Giacomo Carissimi e di F. Colusso, in prima assoluta, “I naviganti del Tempo-Teatro allegorico e fantastico. Omaggio a Winckelmann”

Ensemble Seicentonovecento | dir. Flavio Colusso

(il concerto è preceduto, alle ore 17:30, dalla conversazione Seicentonovecento. Omaggio a Winckelmann con : Cecilia Campa, Flavio Colusso, Thomas Froehlich, Andrea Lausi, Rodolfo Papa)

ingresso a pagamento

INFO +39.328.6294500

biglietti: intero 25,00 € (1 CD MR in omaggio); abbonamento a 10 concerti 120,00 €

ridotto speciale "porta un giovane" (1 adulto+1 minore) 20,00 €