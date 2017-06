"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

The Watch in concerto al Crossroads per un omaggio ai Genesis di Peter Gabriel

Venerdì 16 giugno il Crossroads Live Club celebra la musica di Peter Gabriel, ripercorrendone l’esordio e l’avventura insieme ai Genesis. Uno spettacolo incentrato quindi fra ‘67 e ‘75, ovvero il periodo in cui l’artista fu voce solista della band: dopo “The Lamb Lies Down on Broadway” infatti, lascerà il posto a Phil Collins, già loro batterista da alcuni anni.

The Watch è una band progressive rock milanese attiva dal 2001, con alle spalle già 7 album inediti, di cui uno registrato dal vivo. Apprezzati in Italia, sono molto conosciuti anche in Europa e negli Stati Uniti: la loro discografia è infatti facilmente esportabile in quanto realizzata interamente in lingua inglese. Dal 2008 portano avanti parallelamente il progetto tributo “The Watch Plays Genesis”, con il quale ogni anno organizzano tournée internazionali. Il gruppo fondato da Peter Gabriel non è stato scelto a caso: è infatti, da sempre, la loro principale fonte di ispirazione musicale.

La scaletta conta una quindicina di brani, tutti estratti dalla loro primissima produzione. I dischi di riferimento sono dunque “From Genesis to Revelation”, “Trespass”, “Nursery Cryme”, “Foxtrot”, “Selling England by the Pound” e “The Lamb Lies Down on Broadway”. Il genere portante è il puro progressive rock britannico dell’epoca, di cui sono splendidi esempi “The Musical Box”, “The Knife”, “Supper’s Ready” e la celeberrima “Firth of Fifth”.

Info

The Watch Plays Genesis - The Peter Gabriel Era

Venerdì 16 giugno 2017

Apertura porte 20:15; inizio spettacolo 22:30

Crossroads Live Club

Via Braccianense 771

Ingresso + consumazione 17€

Prenotazioni su www.crossroadsliveclub.it