"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Le Stagioni in musica col Trio Mythos sabato 17 giugno alle 11.30 alla Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna 37 - Roma - 06 4546 0491) per l'ultimo appuntamento di "Note in Biblioteca", la serie di incontri musicali ad ingresso gratuito nelle biblioteche comunali di Roma.

Le Stagioni in musica non sono solamente quelle di Vivaldi, perché l'eterno ciclo del succedersi delle stagioni ha ispirato ma molti altri compositori prima e dopo di lui. Questa volta si ascolteranno le "Stagioni" di Piotr Ilic Ciajkovskij e di Astor Piazzolla.

Il compositore russo ha scritto nel 1876 un ciclo intitolato "le Stagioni", che consta di dodici brevi pezzi, ognuno dedicato a un mese. Erano destinati originariamente al pianoforte, ma il loro successo è stato tale che ne sono state realizzate trascrizioni per complessi strumentali di ogni tipo. Il Trio Mythos, ne ha scelti otto, tra cui non poteva mancare "Giugno", probabilmente il più bello, sicuramento il più amato da interpreti e ascoltatori.

Dopo circa un secolo anche Piazzolla ha composto le sue "Stagioni", più esattamente le "Estaciones porteñas" cioè le "Stagioni di Buenos Aires" (porteños è infatti il nome degli abitanti della capitale argentina). Questa musica vibra delle atmosfere di Buenos Aires e naturalmente il tango ha qui un ruolo importante. Saranno eseguite due stagioni, Inverno e Primavera.

Il Trio Mythos nasce a Roma ed è composto da tre giovani musicisti, un violinista italiano, una violoncellista coreana ed un pianista greco. Ha debuttato nel 2012 nella prestigiosa Sala Accademica di S. Cecilia e successivamente si è esibito presso importanti istituzioni musicali italiane. Ha suonato anche all'estero, in particolare al Victoria Arts Festival di Malta, in varie dittà della Grecia e negli USA presso il rinomato Oberlin College ed a Washington, riscuotendo sempre calorosi consensi da parte del pubblico.

"Note in Biblioteca" è un'iniziativa della IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti, in collaborazione con il Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, l'Università Sapienza e il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma.

Il concerto fa parte della rassegna "Sapienza in musica" con il sostegno della Regione Lazio

