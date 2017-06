"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Roma è una tappa fissa dei tour estivi di Ian Anderson, storico frontman dei Jethro Tull: anche quest’anno, come da tradizione, porterà in scena nella Capitale un grande concerto in ricordo del progressive rock di una volta. Lo spettacolo si terrà al Parco della Musica venerdì 23 giugno, in occasione della rassegna “Luglio Suona Bene”.

Sciolti ufficialmente nel 2011, della formazione originale non c’è più nessuno: Anderson sarà infatti accompagnato dal suo nuovo gruppo composto da John O'Hara alle tastiere, David Goodier al basso, Florian Opahle alla chitarra e Scott Hammond alla batteria.

La scaletta è composta solo da brani dei Jethro Tull e da alcune cover strumentali; nessun pezzo della carriera solista è stato scelto per questa tournée. In particolare, più di metà del repertorio sarà dedicato ai dischi dei primi anni ‘70: “Aqualung”, “Thick as a Brick”,

“A Passion Play” e “War Child”. L’opening è basato invece su “Stand Up” del ‘69, considerato il loro primo successo. Da questo sono estratti “Living in The Past” e “Nothing Is Easy”.

Spiccano poi una serie di reinterpretazioni di classici della musica folkloristica inglese del ‘500: “Pastime With Good Company” e “Greensleeves”, entrambe composte, secondo la leggenda, da Enrico VIII.

Anche Johann Sebastian Bach verrà omaggiato con una revisitazione in chiave progressive di “Bourrée” e della celebre “Toccata e Fuga in Re Minore”.

A quasi 70 anni, Ian Anderson dimostra di non aver perso l’energia e la voglia di fare musica. Con mezzo secolo di carriera alle spalle e 60 milioni di dischi venduti, è passato alla storia come il primo artista ad aver introdotto nel rock il flauto traverso, con quale ha reso caratteristico il sound dei Jethro Tull.

Info

Jethro Tull By Ian Anderson

Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia - Largo Luciano Berio 3

Venerdì 23 giugno 2017 - ore 20:00

Biglietti sul sito www.ticketone.it

