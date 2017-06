"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Mercoledì 21 giugno la World Spirit Orchestra diretta da Mario Donatone andrà in scena presso la Biblioteca Leopardi di via Makallè. Un’occasione imperdibile per ascoltare un ensemble di grande livello al quale prendono generalmente parte musicisti del calibro di Isabella Del Principe, Angelo Cascarano e Roberto Ferrante.

Un’orchestra di voci, dunque, e un coro moderno nato nel 2011 presso la Casa del jazz di Roma e ancora oggi aperto a tutti gli stili della vocalità corale. Il suo repertorio, infatti, spazia a 360 gradi partendo dal gospel di varie epoche, passando per il soul, il jazz, la world music ed infine il pop d’autore. La World Spirit Orchestra ha alternato una ricca produzione di spettacoli musicali, ad importanti esperienze televisive e teatrali collaborando con personaggi come Harold Bradley, Linda Valori, Neri Marcorè, Mario Biondi, Hajnal Nemeth, Claudio Boccaccini. Si avvale per gli arrangiamenti, della collaborazione del maestro Riccardo Biseo, pianista e arrangiatore di grande prestigio del jazz italiano.

Mario Donatone ha collaborato con artisti quali ,Federico Zampaglione,Tiromancino,Neri Marcorè, Harold Bradley, Eddy C.Campbell,Linda Valori,Mario Biondi,Riccardo Biseo,Eddy Palermo,Mario Corvini,Claudio Corvini, Tony Scott, Cicci Santucci,Tom Sheret, Velotti-Battisti Ensemble,Lino Muoio & Mandolin blues,Jonas Blues Band,Linda Young, Beverly Watson , James Wheeler, Les Getrex, Robin Brown, Peaches, Charlie Cannon, Joy Garrison, Cheryl Lewis, Kay Jay Forest, Michael Allen, Herbie Goins, Jho Jenkins, Jimmy Holden,e molti altri

