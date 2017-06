"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

La celebre raccolta di fiabe orientali che vanta le origini più antiche e più diverse, persiane, arabe, indiane, e perfino mesopotamiche ed egiziane, rimane la più affascinante e suggestiva collezione di racconti di vicende umane e di magia che si conosca, per non parlare delle storie d’amore che superano in audacia ed intensità i più celebri romanzi della letteratura mondiale.

Quello che non si sa abbastanza è che l’intenzione degli autori, sicuramente diversi ma con la stessa visione, è quella di arrivare a un’evoluzione spirituale usando metafore, per portare il lettore, attraverso le vicende delle favole e i racconti, a sentimenti e a conclusioni che rispecchiano il pensiero sufi.

PejmanTadayon musicista e compositore persiano, direttore dell'Orchestra Persiana e del Coro Persepolis, dopo aver realizzato all’Auditorium Parco della Musica di Roma spettacoli diversi come ”Rumi e San Francesco”, e “Il Sufismo attraverso musica, danza e poesia”, porta sulla scena questo spettacolo sulle “Mille e una notte” che, attraverso la musica, la danza e la recitazione del testo, racconterà alcune parti delle storie della raccolta, in una interpretazione attuale e allo stesso tempo tradizionale. Shahrazad, la figura femminile che vuole evitare che il re persiano, adirato contro la moglie che lo ha tradito, uccida altre donne, è un simbolo di coraggio e saggezza non solo in oriente ma anche in occidente. Le storie delle “Mille e una notte” parlano di culture diverse e sono una testimonianza del rapporto tra queste culture. Le storie scelte per lo spettacolo prestano attenzione al contatto fra civiltà e religioni diverse, e al ruolo della musica in questo incontro.

PejmanTadayon Ensemble:

Martina Pelosi: canto

Barbara Eramo: canto

Stefano Saletti: bouzouki, oud

Massimiliano Barbaliscia: santur

Giovanni Lo cascio: percussioni

RashmiBhatt: tabla

PejmanTadayon: oud, ney, canto

Quartetto d'archi Sharareh:

Marzia Ricciardi, Roberta Pumpo, Federica vecchio, Dahlah Lee

Coro Persepolis, Equivox, Cymbalus

Corpo di danze sacre: JolinaIavicoli, Zaira Giannotti, Silvia Layla

Shanti Vittorio Zotti, Sara Amany

Corpo di danza araba diretto da Maryembentanis

Corpo di danza indiana diretto da Ambili Abraham Annalisa Amodio

LE MILLE E UNA NOTTE

PejmanTadayon Ensemble

30 GIUGNO 2017

Auditorium Parco delle Musica

SALA SANTA CECILIA ROMA ore 20:00

