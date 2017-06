Teatro Eliseo: Luca Barbareschi presenta la nuova stagione!

Come da tradizione, anche questa estate sarà l’Ippodromo delle Capannelle ad ospitare i Kasabian, in tour mondiale con un nuovo disco.

Lo show si terrà venerdì 21 luglio e sarà organizzato da PostePay in occasione della rassegna del Rock in Roma.

A tre anni di distanza da “48:13”, con cui hanno festeggiato un decennio di carriera, i Kasabian tornano a scalare le classifiche con l’inedito “For Crying Out Loud”, arrivato sul podio della UK chart in pochi giorni.

Uscito lo scorso 5 maggio, il disco raccoglie le loro più recenti incisioni: 12 tracce, per un totale di quasi un’ora di musica.

Lo stile è quello di sempre, questa volta però notevolmente depurato dagli interventi elettronici, a favore invece di sonorità più “naturali”. Il ritorno della band era comunque stato anticipato già a settembre, con il singolo “Comeback Kid”, pubblicato esclusivamente nella colonna sonora di FIFA 2017. “For Crying Out Loud” è stato però ufficialmente presentato solo ad aprile, con il rilascio di “Are You Looking for Action?”. I pezzi trainanti sono “Bless This Acid House” e “You're in Love With a Psycho”, scelti più volte per rappresentare il disco durante le loro ultime apparizioni in radio e tv.

La scaletta di quest’anno sarà orientata in particolare sulle nuove canzoni, ma conterrà comunque una buona selezione di vecchi successi. Fra gli immancabili: il classico rock “Club Foot” del 2004 e le energiche “Fire” e “Underdog”, note per le loro parti di synth.

Info

Kasabian - For Crying Out Loud Tour 2017

Venerdì 21 luglio 2017 - Ore 21:30

Ippodromo delle Capannelle - Via Appia Nuova, 1245,

Biglietti sul sito www.ticketone.it