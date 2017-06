Teatro Eliseo: Luca Barbareschi presenta la nuova stagione!

Sabato 8 luglio la Med Free Orkestra sarà in concerto a Roma presso la Casetta Rossa in occasione de La Festa dell’Altra Estate, giunta alla 15esima edizione.

La Med Free Orkestra è un ensemble di musicisti proveniente da mezzo mondo con un sound potente e riconoscibile nei live. L’orchestra è anche sensibile alle tematiche che ruoteranno intorno alla manifestazione quali lavoro, donna, migrazione, scuola.

Con trombe, fisarmonica e kora tra gli strumenti utilizzati, la Med Free Orkestra porterà colori e suoni dal sapore del Mediterraneo, con incursioni in inglese, nei dialetti del Sud Italia, ma anche in portoghese e in senegalese. E ancora percussioni e tabla indiana, violino e banjo, chitarra elettrica, basso e batteria. E non può mancare una sezione fiati tutta da scoprire.

Dopo “Pensiero Mediterraneo”, album d’esordio pubblicato agli inizi del 2013 e “Background”, arriva “Tonnosubito”, terzo album in cui l’anima degli esordi prevalentemente devota alla world music sbarca, dopo già i primi accenni nel secondo disco, in un world pop, dove brani originali raccontano il mondo della Med Free Orkestra.

ph: Tamara Casula

MED FREE ORKESTRA

8 LUGLIO | CASETTA ROSSA - ROMA

VIA G.B. MAGNAGHI, 14

Ore 21:00

Per info: http://casettarossa.org/festa-dellaltra-estate/

Per info della Med Free Orkestra: www.medfreeorkestra.com