Teatro Eliseo: Luca Barbareschi presenta la nuova stagione!

Una miscela unica di blues, reggae, soul e gospel, un suono della chitarra inconfondibile e una voce sensazionale: è Zac Harmon, grande bluesman statunitense che sabato 1 luglio dalle ore 21.30 salirà sul palco dell'esclusivo club romano Live Alcazar, recentemente inaugurato tra le mura del celebre e omonimo cinema di Trastevere.

Vincitore di molti premi e riconoscimenti, la rivista Blues Revue lo ha definito come "uno dei dieci artisti che rappresentano il futuro del blues, un Eric Clapton o Robert Cray, con tonalità di Luther Allison e BB King".

Nato nel cuore di Jackson, Mississippi, Harmon è oramai uno degli ambasciatori del blues, cresciuto come un vero discepolo della musica di Farish Street, noto distretto abitato da leggende come Elmore James.

Nel 2004 Harmon e la sua band, la Mid-South Blues Revue, hanno vinto il prestigioso International Blues Challenge della Blues Foundation come “Best Unsigned Band".Nel 2005 è stato nominato "Best New Blues Artist" agli XM Nation Award, mentre nel 2006 Harmon ha vinto il premio Blues Music Award per il Best New Artist Debut. Nel 2009, è stato premiato per i suoi successi, nella sua amata città natale, al Jackson Music Awards; settimane dopo a Nashville, la Jus 'Blues Music Foundation gli ha assegnato il "Little Milton Guitar Award" come "Outstanding Guitar Player".

Ha iniziato a suonare fin da adolescente, per poi trasferirsi a Los Angeles nei primi anni ’80 lavorando per grandi film, spettacoli televisivi e noti spot pubblicitari, e venendo assunto anche dalla casa editrice di Michael Jackson come autore.

Harmon ha scritto canzoni per personaggi come Evelyn "Champagne" King, Freddie Jackson, i Whispers, K-Ci & Jo Jo e gli O'Jays. Ha anche prodotto canzoni per il album "Mystical Truth" della band reggae Black Uhuru, che ha ricevuto una nomination ai Grammy nel 1994.

Sua madre suonava il piano e il padre, primo farmacista nero in quella città ed armonicista blues, si prendeva cura dei bisogni di artisti come Muddy Waters, BB King e Tina Turner. In questo contesto Harmon ha sviluppato il suo gusto e le sue grandi capacità musicali.

Salirà sul palco del Live Alcazar accompagnato da una grande band formata dal chitarrista Texas Slim, dal tastierista Corey Carmichael, il bassista Chris Gipson e il batterista Ralph Forrest.

​Zac HARMON - vocal & guitar

Texas SLIM - guitar

Corey CARMICHAEL - keyboards

Chris GIPSON - bass

Ralph FORREST - drums

INFO

ALCAZAR Via Cardinale Merry del Val 14 - zona Trastevere

Aperitivo dalle 19:30 - Cena dalle 20:30 - Inizio concerto ore 21.30

Ingresso €15 con consumazione oppure €35 con cena

CONTATTI

www.livealcazar.com

Luca: 339.4707650

Federico: 380.1037318