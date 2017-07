Teatro Ghione: ecco la stagione 2017-2018!

Tom Jones, leggenda vivente del rock, ha scelto la Capitale per l’unica data italiana del suo tour estivo: lo spettacolo si terrà alla Cavea dell’Auditorium mercoledì 26 luglio. Come ormai da diversi anni, anche questa volta la scaletta del concerto si baserà quasi esclusivamente sulle cover tratte da “Praise & Blame”, “Spirit in the Room” e “Long Lost Suitcase” , trilogia discografica inaugurata nel 2010 e conclusa nel 2015.

La raccolta è dedicata ai suoi artisti preferiti e alla musica che lo ha accompagnato agli esordi: i generi di riferimento sono infatti il country, il soul e il blues. La collection segna inoltre un traguardo storico: nel 2015 infatti Sir Tom ha festeggiato i 50 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Along Came Jones ”.

Il resto del repertorio conta invece i classici degli anni ‘60 che lo hanno reso celebre: “It's Not Unusual”, “What's New Pussycat?”, “Delilah”. Non mancano però neppure alcune perle dell’ultimo ventennio: “If I Only Knew” e il classico “Sexbomb” del 2000, con il quale è tornato in cima alle classifiche di tutto il mondo. In totale eseguirà una ventina di pezzi, fra cui anche diversi “traditional” britannici, superando le due ore di concerto.

Mentre nel Regno Unito i suoi show saranno aperti dai Into The Ark, la giovane band con cui ha lavorato nel corso di The Voice 2017, per l’Italia non è previsto alcun opening.

Tom Jones - Summer Tour 2017

Mercoledì 26 luglio 2017 - ore 21:00

Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro de Coubertin 30

Biglietti sul www.ticketone.it www.prontoticket.it www.viagogo.it